Aeropuerto di Aruba a inicia cu e “soft opening” di terminal nobo di check-in pa vuelonan Mericano

Oranjestad, Aruba – 8 di april 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a cuminsa cu e

“soft opening” di su terminal nobo di check-in pa vuelonan Mericano awe, marcando e comienso di un transicion pa e facilidad nobo.

E prome vuelo cu a check-in na e terminal nobo tabata e vuelo di Delta Air Lines DL1761, saliendo for di Aruba pa Boston. E pasaheronan a ricibi asistencia door di un team di boluntarionan di AAA cu tabata presente den henter e area pa guia nan y garantisa un proceso trankil durante e fase inicial aki.

E apertura di awe a inclui operacionnan di check-in pa Delta, United, Spirit y Southwest Airlines. JetBlue y American Airlines ta programa pa transiciona pa e terminal nobo riba dia 29 di april, cu ta e momento cu e terminal lo bira completamente operacional.

Mientras cu esaki ta marca un paso importante pa sigui engrandece e experiencia di pasahero, Aruba Airport Authority ta reconoce cu, mescos cu cualkier transicion di e escala aki, algun ahuste y reto operacional lo por surgi den e proximo dianan. AAA ta keda enfoca riba traha estrechamente cu su partnernan y personal pa atende cu cualkier reto y ahuste rapidamente y efectivamente.

A ricibi e pasaheronan cu a check-in awe cu musica di steelpan y cos dushi local pa recorda e momento. A diseña e experiencia pa duna un caluroso bonbini y yuda guia e biaheronan segun cu nan ta cera conoci cu e diseño y fluho nobo.

“Esaki ta un periodo di transicion, y nos ta aprecia e pasenshi y cooperacion di nos pasaheronan, personal y partnernan segun cu nos ta traha den e fasenan inicial di operacion di e terminal nobo”, asina Jurgen Benschop, Chief Operations Officer na Aruba Airport Authority N.V, a menciona. El a continua bisando cu: “Nos ta comprometi pa entrega un experiencia sin problema y amistoso pa pasahero y ta vigila cada paso cuidadosamente pa garantisa mehoracionnan continuo.”

“E ‘soft opening’ aki ta refleha e compromiso y coordinacion di hopi stakeholder interno y externo, specialmente nos partnernan di aerolinea, nos ‘ground handlers’ y US CBP”, asina Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications na Aruba Airport Authority N.V, a expresa. El a agrega cu “Nos ta spera di por sigui cu un colaboracion fuerte mientras cu nos ta prepara pa e transicion completo e luna aki.”

E terminal nobo di check-in ta parti di e inversion di largo plaso di Aeropuerto di Aruba den mehora eficiencia, capacidad y calidad di servicio en general—no solamente p’e biaheronan cu ta bay Merca, pero den futuro pa tur pasahero cu ta haci uzo di nos aeropuerto.

Pa informacion detaya tocante e diseño nobo di e terminal y e proceso di check-in, incluyendo un video, por fabor bishita: www.airportaruba.com/new-us-check-in

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Fecha: 8 di April, 2025

Aruba Airport Begins Soft Opening of New U.S. Check-In Terminal

Oranjestad, Aruba – April 8, 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) commenced the soft opening of its new US Check-In Terminal today, marking the beginning of a phased transition to the new facility.

The first flight to check in at the new terminal was Delta Air Lines flight DL1761, departing from Aruba to Boston. Passengers were assisted by a team of AAA volunteers stationed throughout the area to guide them and ensure a smooth process during this initial phase.

Today’s opening included check-in operations for Delta, United, Spirit, and Southwest Airlines. JetBlue and American Airlines are scheduled to transition to the new terminal on April 29, at which point the terminal will become fully operational.

While this marks an important step forward in enhancing the passenger experience, Aruba Airport Authority acknowledges that, as with any transition of this scale, some operational adjustments and challenges may arise in the coming days. AAA remains focused on working closely with its partners and staff to address these quickly and effectively.

Passengers checking in today were welcomed with steelpan music and sweet local treats to mark the moment. The experience was designed to provide a warm welcome and help orient travelers as they become familiar with the new layout and flow.

“This is a transitional period, and we appreciate the patience and cooperation of our passengers, staff, and partners as we work through the initial phases of operating the new terminal,” said Jurgen Benschop, Chief Operations Officer at Aruba Airport Authority N.V. “We’re committed to delivering a seamless and passenger-friendly experience and are carefully monitoring every step to ensure continued improvements.”

“This soft opening reflects the commitment and coordination of many internal and external stakeholders, especially our airline partners, our ground handlers and the US CBP” added Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications. “We look forward to continuing strong collaboration as we prepare for the full transition later this month.”

The new US Check-In Terminal is part of Aruba Airport’s long-term investment in enhancing efficiency, capacity, and overall service quality—not only for US-bound travelers, but in the future for all passengers using our airport.

For detailed information about the new terminal layout and check-in process, including a walkthrough video, please visit: www.airportaruba.com/new-us-check-in

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Date: April 8, 2025

Aeropuerto di Aruba a inicia cu e “soft opening” di terminal nobo di check-in pa vuelonan Mericano

Oranjestad, Aruba – 8 di april 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a cuminsa cu e

“soft opening” di su terminal nobo di check-in pa vuelonan Mericano awe, marcando e comienso di un transicion pa e facilidad nobo.

E prome vuelo cu a check-in na e terminal nobo tabata e vuelo di Delta Air Lines DL1761, saliendo for di Aruba pa Boston. E pasaheronan a ricibi asistencia door di un team di boluntarionan di AAA cu tabata presente den henter e area pa guia nan y garantisa un proceso trankil durante e fase inicial aki.

E apertura di awe a inclui operacionnan di check-in pa Delta, United, Spirit y Southwest Airlines. JetBlue y American Airlines ta programa pa transiciona pa e terminal nobo riba dia 29 di april, cu ta e momento cu e terminal lo bira completamente operacional.

Mientras cu esaki ta marca un paso importante pa sigui engrandece e experiencia di pasahero, Aruba Airport Authority ta reconoce cu, mescos cu cualkier transicion di e escala aki, algun ahuste y reto operacional lo por surgi den e proximo dianan. AAA ta keda enfoca riba traha estrechamente cu su partnernan y personal pa atende cu cualkier reto y ahuste rapidamente y efectivamente.

A ricibi e pasaheronan cu a check-in awe cu musica di steelpan y cos dushi local pa recorda e momento. A diseña e experiencia pa duna un caluroso bonbini y yuda guia e biaheronan segun cu nan ta cera conoci cu e diseño y fluho nobo.

“Esaki ta un periodo di transicion, y nos ta aprecia e pasenshi y cooperacion di nos pasaheronan, personal y partnernan segun cu nos ta traha den e fasenan inicial di operacion di e terminal nobo”, asina Jurgen Benschop, Chief Operations Officer na Aruba Airport Authority N.V, a menciona. El a continua bisando cu: “Nos ta comprometi pa entrega un experiencia sin problema y amistoso pa pasahero y ta vigila cada paso cuidadosamente pa garantisa mehoracionnan continuo.”

“E ‘soft opening’ aki ta refleha e compromiso y coordinacion di hopi stakeholder interno y externo, specialmente nos partnernan di aerolinea, nos ‘ground handlers’ y US CBP”, asina Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications na Aruba Airport Authority N.V, a expresa. El a agrega cu “Nos ta spera di por sigui cu un colaboracion fuerte mientras cu nos ta prepara pa e transicion completo e luna aki.”

E terminal nobo di check-in ta parti di e inversion di largo plaso di Aeropuerto di Aruba den mehora eficiencia, capacidad y calidad di servicio en general—no solamente p’e biaheronan cu ta bay Merca, pero den futuro pa tur pasahero cu ta haci uzo di nos aeropuerto.

Pa informacion detaya tocante e diseño nobo di e terminal y e proceso di check-in, incluyendo un video, por fabor bishita: www.airportaruba.com/new-us-check-in

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Fecha: 8 di April, 2025

El Aeropuerto de Aruba inicia la inauguración preliminar de su nueva terminal de Check-In para los EE. UU.

Oranjestad, Aruba – Abril 8, 2025 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) inició hoy la inauguración preliminar de su nueva terminal de Check-In para los EE. UU., lo que marca el inicio de una transición gradual a las nuevas instalaciones.

El primer vuelo para hacer el registro Check-In en la nueva terminal fue el DL1761 de Delta Air Lines, con salida de Aruba a Boston. Los pasajeros contaron con la asistencia de un equipo de voluntarios de AAA ubicados en toda la zona para guiarlos y garantizar un proceso sin contratiempos durante esta fase inicial.

La inauguración de hoy incluyó las operaciones de Check-In para Delta, United, Spirit y Southwest Airlines. JetBlue y American Airlines tienen previsto trasladarse a la nueva terminal el 29 de abril, momento en el que estará plenamente operativa.

Si bien esto supone un avance importante para mejorar la experiencia del pasajero, la Autoridad Aeroportuaria de Aruba reconoce que, como en cualquier transición de esta magnitud, podrían surgir algunos ajustes y desafíos operativos en los próximos días. AAA sigue trabajando estrechamente con sus socios y personal para abordar estos problemas de forma rápida y eficaz.

Los pasajeros que se registraron hoy fueron recibidos con música de steelpan y pasabocas locales para celebrar el momento. La experiencia se diseñó para brindar una cálida bienvenida y orientar a los viajeros mientras se familiarizaban con el nuevo diseño y flujo de pasajeros.

“Este es un período de transición, y agradecemos la paciencia y cooperación de nuestros pasajeros, personal y socios mientras trabajamos en las fases iniciales de operación de la nueva terminal”, declaró Jurgen Benschop, Director de Operaciones de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. “Nos comprometemos a brindar una experiencia fluida y cómoda para los pasajeros y monitoreamos cuidadosamente cada paso para garantizar mejoras continuas”.

“Esta inauguración preliminar refleja el compromiso y la coordinación de muchas partes interesadas internas y externas, especialmente de nuestras aerolíneas asociadas, nuestros operadores de tierra y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU.”, añadió Barbara Brown, Directora de Desarrollo de Ingresos y Comunicaciones. “Esperamos continuar con una sólida colaboración mientras nos preparamos para la transición completa a finales de este mes”.

La nueva Terminal de Check-In para los EE. UU. forma parte de la inversión a largo plazo del Aeropuerto de Aruba para mejorar la eficiencia, la capacidad y la calidad general del servicio, no solo para los viajeros con destino a EE. UU., sino también, en el futuro, para todos los pasajeros que utilicen nuestro aeropuerto.

Para obtener información detallada sobre la nueva distribución de la terminal y el proceso de Check-In, incluyendo un video explicativo, visite: www.airportaruba.com/new-us-check-in

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 77 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 15 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Fecha: 8 de Abril, 2025