Temporada di Campamento: Ban cuida y proteha nos medio ambiente y recursonan natural.

ORANJESTAD – Directie Natuur en Milieu (DNM) tambe ta desea pa haci un yamada na comunidad cu a scoge pa bay campa y celebra semana santa den areanan di beach y otro espacionan den naturalesa, pa haci esaki conscientemente respetando e recursonan natural y e leynan vigente pa cu esaki. DNM su apelacion ta bay na tur esnan cu a haya un vergunning pa campa na nos costanan, pa cuida y proteha nos areanan di naturalesa y medio ambiente y tambe tene limpi di desperdicio. E temporada pa campa e aña aki ta cuminsa diadomingo 13 di april 2025 entrante 12:00 di merdia y e ultimo dia di campa ta dia 27 april 2025.

Locual DNM ta enfoca riba dje ta cu e sitio di campamento tambe ta habitat pa matanan y bestianan. Esakinan ta clasifica como nos recursonan natural incluyendo e bida marino cu ta habitat pa especienan marino. Hende tin comportacion contra ley y indesea di kita matanan por ehempel pa haya un espacio cu nan ta desea pone tent of pa sombra. Pero e mata ora e ta grandi e ta duna sombra y si e ta chikito aki poco tempo e ta bira grandi pa sigui duna e servicionan manera sombra y oxigeno pa nos hala rosea di bon calidad. Pa locual ta trata e matanan di mangel specificamente cu den cercania di lama no mag di kap, corta, tampoco destrui e matanan. Esakinan ta hopi importante pa proteccion di nos costanan. E yerbanan na suela tambe ta yuda ten’e tera na su luga pa evita erosion acelera. P’esey evita chapimento of rancamento di yerbanan na nos costa. Un otro comportacionnan cu ta contra ley ta e.o. molester na especienan protegi manera turtuganan di lama, shoconan, garamento di streanan di lama, mishimento di coralnan, kitamento di yerbanan di lama, kapmento di matanan en general, bushi, cadushi y banana di rif.

E permiso pa campamento ta regula pa Korps Politie Aruba (KPA) y tin condicionnan mara na esaki manera laga e luga atras limpi manera bo a hay’e. Den e regla y rekisitonan tin specificamente poni kico no mag y mayoria tin di haber cu leynan manera Algemene Politie Verordening (APV), Landsverordering en Landsbesluit Openbare Wateren en Stranden, Ordenansa pa Proteccion di Naturalesa y Decreto Nacional Flora y Fauna (Natuurbeschermingsverordening y Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna). E ultimo ta e ley di proteccion di diferente bestia y mata local. Tambe no por keda sin menciona e Landsbesluit Parke Marino, Landbesluit nieuwe aanwijzing domeingronden als natuur reservaat y e Landsbesluit Verbod voor het milieu schadelijke producten. Pa esun ultimo aki ta referi na e prohibicion di uzo di productonan di plastic di un solo uzo y tambe producto antisolar (crema of likido) cu e kimico oxybenzone cu ta afecta nos bida marino specificamente nos coralnan. Tur e leynan menciona ta obtenibel riba nos website dnmaruba.org .

Ta keda na un y tur pa cuida y respeta e sitio unda ta habitat pa matanan y especienan y no ta solamente durante temporada di campamento y Semana Santa pero henter aña.

Ta permiti pa disfruta di nos recursonan natural y pa laganan den bon condicion asina futuro generacion tambe por disfruta di nan. Apelacion ta bay pa hendenan no saca e strea di lama fo’i lama tampoco mishi cu nan paso nan ta sofoca y muri. E turtuganan tambe hopi biaha ta enfrenta problema ora nan ta yega cerca di areanan di landa, ora nan ta subi tera pa pone webonan y luznan ta desorienta nan. Tambe ta pidi pa no duna ningun bestia den naturalesa cuminda. E bestianan mes ta busca loke ta adecua pa nan come. Pa locual ta trata desperdicio, tira tur sushedad den bari di sushi y no haci uzo di barinan cu ta yen. Hiba bo desperdicio bek cas y deshaci di esaki na e manera responsabel. Por ultimo DNM ta haci apelacion pa no haci uzo di blaasnan den aire liber, esaki por bay liber den aire y bay causa daño na e bida marino y naturalesa en general. Esaki tambe ta regla den e APV art.55A.

DNM ta desea un y tur un dushi temporada di campamento y ta confia cu nos hendenan ta yuda cuida y proteha Aruba y e recursonan natural y e medio ambiente.