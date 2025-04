Conseho creacion fondonan di presupuesto entrega na Minister-President y Minister di Finanzas

Oranjestad – Diahuebs 10 di april 2025, e president di Raad van Advies, mr. D.G. Kock, y secretario, mr. A. Braamskamp, a entrega un conseho na Minister-President y Minister di Finanzas tocante e creacion di fondo di presupuesto. Aparte di conseho legislativo, Raad van Advies por duna conseho tambe riba cierto asuntonan cu e ta considera di importancia special.

Aña pasa na mei, el a duna un conseho tocante e organisacion gubernamental. Den e mesun contexto, Raad ta pidi atencion pa un otro desaroyo cu tambe tin un efecto negativo riba e coherencia y union di maneho, cu ta e creacion di fondonan di presupuesto separa. Na cuminsamento di un periodo di gobernacion nobo, e ta considera e momento oportuno pa examina e desaroyo aki mas detaya.

Cu e conseho aki, Raad ta presenta un cuadro di evaluacion pa considera fondonan di presupuesto existente y futuro. Den su conseho, Raad ta duna un resumen di e fondonan di presupuesto cu ta existi awor y ta discuti e bentaha y desbentaha di fondonan di presupuesto. E conseho tambe ta trata su hayazgonan tocante e creacion di e fondonan di presupuesto existente, e fayonan cu a constata den e fondonan di presupuesto, e stipulacion di e presupuesto di e fondonan y e responsabilidad financiero relaciona cu esaki.

E conseho ta cera cu un conclusion y Raad ta duna su recomendacion. E recomendacion ta cu pa crea un fondo di presupuesto, mester demostra cu tin un necesidad cla pa esaki, y cu un fondo di presupuesto mester ta crea solamente pa proyectonan specifico di varios aña. Ademas, Raad ta recomenda pa inclui un clausula di evaluacion den e landsverordening unda un fondo di presupuesto ta wordo crea. Por haya e conseho riba e website: www.rva.aw.

ONDERWERP: Advies instelling begrotingsfondsen aangeboden aan de minister-president en de minister van Financiën

Oranjestad – Op 10 april 2025 hebben de voorzitter van de Raad van Advies, mr. D.G. Kock, en de secretaris, mr. A. Braamskamp een advies inzake de instelling van begrotingsfondsen aangeboden aan de minister-president en de minister van Financiën. Naast wetgevingsadvisering kan de Raad van Advies ook advies uitbrengen over onderwerpen die naar zijn mening van bijzondere betekenis zijn. Vorig jaar mei heeft de Raad een dergelijk advies uitgebracht omtrent de inrichting van de overheidsorganisatie. In het verlengde hiervan wordt de aandacht gevraagd voor een andere ontwikkeling die ook een nadelige invloed heeft op de samenhang en eenheid van beleid, namelijk de instelling van aparte begrotingsfondsen. Aan het begin van een nieuwe regeerperiode acht de Raad het moment opportuun om deze ontwikkeling nader onder de loep te nemen.

Met dit advies wordt beoogd om een afwegingskader te presenteren in het licht waarvan bestaande en eventuele toekomstige begrotingsfondsen bezien dienen te worden. In zijn advies geeft de Raad een overzicht van de thans bestaande begrotingsfondsen en worden de voor- en nadelen van begrotingsfondsen besproken. Ook gaat de Raad in op zijn bevindingen omtrent de instelling van de bestaande begrotingsfondsen, de geconstateerde tekortkomingen bij deze begrotingsfondsen, het vaststellen van de begrotingen van deze fondsen en de financiële verantwoording hierbij. Het advies wordt afgesloten met een conclusie en er worden enkele aanbevelingen gedaan. Aanbevolen wordt dat bij het instellen van een begrotingsfonds in ieder geval aangetoond dient te worden dat er een duidelijke noodzaak hiervoor dient te zijn, waarbij een begrotingsfonds alleen voor specifieke meerjarige projecten ingesteld dient te worden. Bovendien geeft de Raad mee om in de instellingsverordening van een begrotingsfonds een evaluatiebepaling op te nemen.