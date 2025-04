A inscribi  e documento di sclavitud di Aruba den e Registro Internacional di Memory of the World (MoW) di UNESCO.

Oranjestad/Paris, 11 di april 2025 — E Comite Nacional di Aruba pa UNESCO su programa di Memory of the World na (MoW-AW) ta orguyoso pa anuncia cu documentonan relaciona cu sclavitud na Aruba ta oficialmente inscribi den e registro di Memory of the World di UNESCO.

E decision a tuma luga awe durante un reunion di e hunta di e Executive Board di UNESCO na Paris.

E documentonan en cuestion ta forma parti di coleccion di Archivo Nacional Aruba (ANA) y Biblioteca Nacional Aruba (BNA) y ta duna claridad tocante bida di hendenan sclavisa y nan descendientenan na Aruba.

Cu e inscripcion aki, oficialmente e documentonan aki di Aruba ta forma parti di e registracion existente “Documentary heritage of the enslaved people of the Dutch Caribbean and their descendants (1816–1969)”, cu caba tabata tin contribucion di Corsou, Sint Maarten, Surnam y Hulanda. Corsou tambe a haci un agregacion nobo na e registracion existente y a inscribi esaki tambe a awe.

A prepara e nominacion door di colaboracion entre MoW-AW, UNESCO Aruba, ANA y BNA. E inscripcion ta reconoce e balor unico y internacional di e documentonan di sclavitud na Aruba, como fuente importante pa compronde nos pasado colonial y su influencia den presente. Pa MoW-AW, esaki ta un logro historico. E reconocemento internacional aki ta duna voz na e gran cantidad di hende cu a sufri den e periodo di sclavitud y a yuda fortalece nos identidad como pueblo. Banda di esaki, e inscripcion na e registro internacional ta stimula trabounan di preservacion, digitalisacion y accesibilidad di documentonan historico cu a bin ta tumando luga pa medio di e plataforma di Coleccion Aruba. E documentonan inscribi, ta accesibel via www.coleccion.aw/mow, pa scol, investigadonan y comunidad den su totalidad.

MoW-AW ta bay prepara un celebracion publico pa marca e momento importante aki y ta spera cu mientrastanto e logro lo sirbi como reflexion y stimula dialogo riba e legado di sclavitud na Aruba.

MoW-AW, UNESCO Aruba, ANA y BNA ta gradici tur partner cu di un of otro manera a contribui na e nominacion, tanto local y internacional.

Un gradicimento y felicitacion special na tur colega di Archivo Nacional y Biblioteca Nacional y tambe na nos coleganan di Corsou, Sint Maarten, Surnam y Hulanda cu a traha hunto pa logra esaki.

Pa mas informacion:

UNESCO Aruba – info@unesco.aw (secretariado di MoW-AW)

Coleccion Aruba – www.coleccion.aw