Varios accidente atrobe registra diaranson mainta hasta cu hende herida!

Diaranson mainta atrobe varios accidente hasta cu hende herida, mayoria ta accidente di cadena unda chauffeurnan no a regula nan velocidad ni a mantene distancia. Diaranzon mainta a drenta informe di un accidente unda cu un chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di otro na Cumana na Caya G.F. “Betico” Croes, despues a drenta informe di un otro accidente na Nuñe unda un auto a bay dal semi-frontal riba un auto di direccion contrario. Na mesun momento a drenta otro informe di un accidente pariba di rotonde Paradera unda un chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia, Na Avenida Milio Croes a sosode un otro accidente similar unda un auto a bay dal tras di un autobus net ora un hende ta bay subi y a spanta. Mientras na Santa Cruz un Van a bay reverse dal un truck cu tabata pasando banda di Huchada. Na Plantersrust tambe a sosode un accidente entre 2 auto Suzuki unda un auto di Security biniendo for di pariba no a para duna preferencia na e otro Suzuki. Un accidente unda tabata tin hopi daño pero afortunadamente ningun hende herida. Un rato despues a drenta informe di accidente na Lago Heightsstraat y tambe banda di Superfood na Bubali.