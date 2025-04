Workshop organisa door di Departamento di Asuntonan Economico/IDEA  Special pa pensionado of casi yega e edad di pensioen (60+) “Silver Entrepreneurship Workshop” tawata bon atendi  

ORANJESTAD – Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unidad di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) a organisa un workshop: ‘Silver Entrepreneurship Workshop’, riba 9 y 10 di april 2025.

E workshop aki tabata pa tur (pre-) pensionado cu ta desea di uza nan carera y experiencia di bida den nan mesun negoshi.

E siguiente oradornan profesional a presenta e siguiente topiconan cu tabata informativo, educativo y interesante:

Neville Thodé, a presenta e tema tocante, ‘Social Media y Branding’. Durante e seccion aki e participantenan a siña con pa ‘brand’ nan producto of servicio riba varios media social manera, Facebook y Instagram.

Elthon Lampe, director di compania di auto ‘Activated Power’, a presenta e tema tocante Artificial Intelligence (AI). Durante e seccion aki e participantenan a haya e oportunidad pa explora e mundo di AI y a haya sa con pa maneha esaki den nan negoshi.

Jeremy Croes, doño di ‘Future Fit Technologies’ a presenta e tema di Crypto Investing (Crypto), durante e seccion aki e participantenan a haya un miho comprondemento tocante moneda digital manera, Bitcoin y e plataforma Blockchain.

E ultimo dia di e workshop tabata e ‘network session’, akinan e participantenan a haya oportunidad pa introduci nan mes y elabora di nan situacion di bida manera: con nan ta para y con nan lo desea pa sigui padilanti cu na negoshi cu ya caba nan tin of lo desea di habri.

IDEA a organisa su prome workshop, “Silver Entrepreneurship Workshop, for the retired or soon to be retired” pa prome biaha den aña 2019, y esaki ta e di 5 biaha cu a organisa e workshop aki. Durante e ultimo workshop aki, 32 persona a participa, y den e grupo aki tin algun persona cu a participa den tur e 5 workshopnan, cu tabata specialmente diseña pa 60 plussers.

Tin cu menciona tambe cu mayoria di e workshopnan a tuma luga na Departamento di Asuntonan Economico.

IDEA ta sumamente contento cu e contenido y acogida di e workshop aki y tambe di e bon comentarionan ricibi di su participantenan. Un workshop sigur hopi interactivo y cu tremendo presentacion di parti di tur e oradornan.

IDEA kier remarca tambe cu mayoria di nan workshopnan ta gratis y ta dedica na un y tur cu kier planea, lansa, maneha of amplia nan negoshi.

Un danki na tur e participantenan y un danki special na e oradornan sr. Neville Thodé, sr. Elthon Lampe y sr. Jeremy Croes cu a comparti nan experticio cu tur esnan presente.

Abo tin un Idea? Haci bo Idea realidad. Bishita IDEA na DEZHI, na Sun Plaza di dos piso, y nan lo yudabo cu tur informacion y guia necesario.