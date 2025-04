Bucuti & Tara Beach Resort ta Marca Historia Como e di 5 Mihor Hotel Na Mundo y e Hotel No. 1 di Caribe riba Tripadvisor

EAGLE BEACH, Aruba – April 29, 2025 – Den un reconocimento poderoso pa su hospitalidad di nivel mundial y experiencianan transformativo pa su huespednan, Bucuti & Tara Beach Resort, a wordo nombra e di 5 Mihor Hotel na Mundo, No. 1 den Caribe, y No. 2 Mihor Hotel na Mundo pa e categoria di “Treat Yourself” den e ranking prestigioso di Travelers’ Choice Best of the Best Awards 2025 di Tripadvisor.

Pa completa e honornan halto, Bucuti & Tara a reconsolida su posicion como Hotel No. 1 di Aruba, reconociendo su liderato constante den excelencia, sostenibilidad y servicio personalisa.

Un Legado di Amor y Luho Durante 25 Aña

E aña aki ta marca e aniversario di 25 aña di Tripadvisor, y Bucuti & Tara ta orguyosamente celebra su constancia como un ganador di e premiacionnan di e prestigioso Travelers’ Choice Best of the Best desde cu e honoracionnan a cuminsa na 2002.

Durante mas cu 37 aña, parehanan for di tur parti di mundo a scohe Bucuti & Tara pa pasa un vakantie romantico, luna di miel of retiro pa bienestar. Ubica riba e famoso Eagle Beach – nombra como e No. 1 Mihor Beach di Caribe y No. 3 di Mundo (Tripadvisor 2025) – e resort exclusivo y adults-only ta ofrese un ambiente trankilo y intimo, diseña specialmente pa adultonan cu ta buscando serenidad y sofisticacion.

E honor prestigioso aki ta basa exclusivamente riba miyones di reseñanan autentico y experiencianan real di bishitantenan. E ranking excepcional di Bucuti & Tara ta pone e resort den e top .001% di e 1.6 millon hotelnan lista riba Tripadvisor. Bucuti & Tara ta wordo celebra door di biaheronan for di tur parti di mundo cu personalmente a experiencia su combinacion sin igual di romanticismo, serenidad y lujo sostenibel.

“Tripadvisor su Best of the Best Hotels ta capta e opinionnan di miyones di biaheronan mundialmente y ta ofrece un guia confiabel pa e biaheronan cu ta planificando nan vakantie ideal. Conoci pa nan hospitalidad sobresaliente, amenidadnan premium y ubicacionnan privilegia, Tripadvisor su Best of the Best Hotels ta sobresali como e lista di e mihor opcionnan den nan destinacionnan y tambe mundialmente,” asina Kristen Dalton, Presidente di Tripadvisor, a declara.

Un Trayectorio Basa Riba Amor

“Desde e inicio di e premiacionnan di Tripadvisor 25 aña pasa te na e momento increibel aki, nos por bisa cu nos trayectorio ta basa riba amor – amor pa nos huespednan, pa nos isla, y pa nos team increibel di Asociadonan di Bucuti,” Crescenzia Biemans, Chief Corporate Officer di Bucuti & Tara Beach Resort ta comparti. “Wordo nombra como un di e Top 5 Mihor Hotelnan na Mundo y como e No. 1 Hotel di Caribe ta un privilegio grandisimo. Nos ta sumamente agradeci na nos huespednan maraviyoso pa confia den nos cu nan momentonan mas aprecia, y na nos Asociadonan increibel, kende ta e curason y alma di Bucuti & Tara. Danki na nan dedicacion y pasion, nos por crea experiencianan berdaderamente excepcional pa tur nos huespednan.”

Aruba Ta Keda Briya

Ademas di e reconocimentonan di Bucuti & Tara, Aruba a wordo honra como un di e Top 25 Mihor Destinacionnan na Mundo, destacando nos isla su cultura rico, hospitalidad caluroso y sol briyante ful aña. Eagle Beach, caminda Bucuti & Tara ta localisa, ta sigui cautiva bishitantenan como un di e playanan mas impresionante di mundo.

Pa haya sa mas, bishita Bucuti.com.