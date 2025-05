Cambio di maneho na Merca ta trece incertidumbre No tin motibo pa panico: Lo aumenta mercado di Latino America y Europa

Posted in

Siendo e entidad cu ta maneha turismo riba nos isla, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta conoci pa tin tur scenario cubri for di adelanta. Mirando e desaroyo economico na Merca, nos mercado di mas grandi, ya caba Aruba ta anticipando scenarionan den caso cuMericanonan biaha menos. Aunke cu ainda no por papia cu exactitud, si por ripara un tendencia cu, por lo menos reservacionnan, ta menos cu aña pasa, pa loke te lunanan nos dilanti. Pero tin puntonan cu tasigui traha na favor di Aruba y panico sigur no ta existi.

E siman aki a habri cu un reunion den Parlamento di Aruba, entre otro e CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), Ronella Croes a duna splicacion tocante e posibel consecuencianan di e manehoeconomico di parti di Merca pero tambe di desaroyonan rondo di esaki. A.T.A. a indica cu riba dia 10 di april ultimo nan a entrega e prome documento basa riba diferente analisis. E analisisnan ta basa riba informacion compila for di e socionan den aviacion, socio hotelero y tur operador cu ta bende Aruba den e mercado di Merca -cual ta representa mas o menos 50% di e negoshi cu ta drenta Aruba.

E conclusion cu a saca for di e analisis ta indica cu den e di dos mitadi e aña aki por mira cu e patronchi di reservacion for di Merca, si compar’e cu aña pasa, por mira cu e aña aki ta menos te cu awor. Aña pasa tabatin mas reservacion haci. Tin mas cuatela promer cu “book” e biahe.

Den e siman di dia 19 di mei 2025, A.T.A. tin diferente reunion cu su socionan di Norte America principalmente pa haya un actualisaciondi con e negoshi ta move. Diariamente ta ricibi varios informacionclaro y no ta nota cambio drastico te cu awor compara cu locual a trece dilanti.

Den e documento di 10 di april 2025, A.T.A. a inclui dos scenario si acaso tin un caida for di e mercado di Merca. E dos scenarionan ta‘hipotetico’ y ta pa simplemente ilustra kiko lo pasa si Merca baha cu5% e aña aki compara cu aña pasa of si Merca baha cu 10% compara cu aña pasa. No kiermen cu esaki lo ta e caso! E ta simplemente pailustra y traha planes di contingencia, cual ta den ehecucion cababasicamente. Den e prome situacion, si acaso e baha cu 5%, lo conduci na un bahada di 3% di turismo pa Aruba. Un bahada di 10%, compara cu aña pasa, lo por conduci na un bahada di turismo di 6%. Ambos scenario ta hipoteticamente. Ademas, si acaso e “tourismreceipts” baha cu 5%, esaki lo conduci na un bahada di 4% di nos GDP nominal y si e baha cu 10% e lo conduci na un bahada di 7% di e GDP nominal.

E aña aki, A.T.A. a pone como proyeccion un crecemento di 1% paloke ta e cantidad di turista, stabilisando asina ki e cantidad di bishitante stay-over. E tarea ta keda pa garantisa cu nos tin un turismo stabiel of yega e 1% y pa no tin disminuicion den turismo. A.T.A. a actualisa e documento y a inclui loke ATA ta haciendo pa no tin disminuicion en todo caso. Latino America y Europa ta wordomas activa. Pa esaki A.T.A. y AAA ta den combersacion cu diferente aerolinea.

Si Aruba conoce un caida di 5% di Merca, lo nifica cu mas o menos 54.000 bishitante no lo bin Aruba. A base di e scenario optimal for di Latino America, e mercado lo por compensa 33.000 bishitante di e 54.000 di Merca. Ta trahando cu diferente aerolinea mirando cu esakilo rekeri ampliacion di asiento aereo extra. E scenario lo keda cuenfoke halto riba mas bishitante di Brasil, Argentina, Chile y Peru.

For di Europa, ta den combersacion cu KLM pa aumenta e capacidad aereo pa mira si por compensa e restante di negoshi for di Europa. For di Canada, tambe tin un oportunidad mirando cu Canades tabiaha menos pa Merca

E rol di Aruba Tourism Authority ta crucial, den conseha Gobierno di Aruba y pa tene tur partner den turismo cerca di otro pa traha den e mesun direccion. Ronella Croes no ta mira motibo pa bay den panico, pero si pa ta pendiente di tur desaroyo den e mercadonan cu ta yegaAruba. “Aruba a demostra cu, na momento di reto, semper nos taexplora tur oportunidad y ta keda relativamente solido. Esey a sosodedurante y despues di e pandemia. Mi no tin ningun motibo pa pensacu awor lo ta diferente”, asina Ronella Croes a indica. El a subraya cue cambionan di maneho na Merca ta percura pa incertidumbre, cu nacaminda por cambia. Ban duna tempo, tempo!