Wings of Hope a organisa e di 3 edicion di AUA Airport Runway Run 2025 Aportando na un comunidad mas saludabel [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad: Recientemente e team di Wings of Hope (WoH) di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a organisa e di 3 AUA Airport Runway Run riba diadomingo 18 di mei 2025, caminda un total di 150 coredo tabatin e oportunidad di experencia un evento unico mientras ta duna bek na comunidad.

Den presencia di Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, tur coredo y bountario e team di AAA Wings of Hope simbolicamente a haci entrega di un bunita donacion di 10.000,00 florin cada un na 2 fundacion entre otro Fundacion Autismo Aruba (FAA) y Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan.

Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, FAA y Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan tabata presente pa e start call oficial di e di 3 AUA Airport Runway Run. Tur 150 coredo a core un poco mas di 5KM cuminsando for di Runway 11 pa Runway 29 y bek rumbo Runway 11 pa yega na e meta. E coredonan por a presencia un salida di solo magnifico durante nan careda. Pa termina e evento, a yama tur coredo bonbini na e punto di encuentro cu batido traha fresco y fruta. A rifa un total di 20 premio entre e participantenan y tur premio tabata relaciona cu salud y bienestar.

Demostrando un promesa pa contrui na un miho mañan, Wings of Hope lo sigui ehecuta proyectonan socialmente responsabel y impactante uzando e Metanan di Desaroyo Sostenibel di Nacionnan Uni como guia. Wings of Hope ta spera di curasha otro companianan y organisacionnan pa tambe sigui duna bek na comunidad pa medio di colaboracion.

AAA y WoH ta inmensamente agradecido pa tur boluntario, coredo, organisacion y otro gruponan di servicio cu a participa na e di 3 AUA Airport Runway Run pa haci esaki uno inolvidabel y exitoso.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Mei 19, 2025

Wings of Hope’s 3rd AUA Airport Runway Run 2025

Contributing to a healthier community

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V.’s (AAA) Wings of Hope (WoH) team recently organized the 3rd AUA Airport Runway Run 2025 on Sunday May 18, 2025, where a total of 150 runners had the opportunity to experience a unique event and give back to the community.

In the presence of the Minister of Tourism, Transport and Labor, mr. Wendrick Cicilia, all runners and volunteers, the AAA Wings of Hope team symbolically handed over a nice donation of AWG 10,000.00 each to 2 foundations namely Fundacion Autismo Aruba (FAA) and Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan.

The Minister of Tourism, Transport and Labor, mr. Wendrick Cicilia, FAA, and Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan were present for the official start call of the 3rd AUA Airport Runway Run 2025. All 150 runners ran a little over 5KM starting from Runway 11 to Runway 29 and back towards Runway 11 to reach the finish line. The runners were able to witness a magnificent sunrise during their run. To conclude the event, all runners were welcomed at the meeting point with freshly made smoothies and fruits. A total of 20 prizes were raffled among the participants, and all prizes were related to Health and Wellbeing.

Demonstrating a promise to build a better tomorrow, Wings of Hope will continue executing socially responsible and impactful projects using the United Nations’ Sustainable Development Goals as guideline. Wings of Hope hopes to encourage other companies and organizations to also continue giving back to the community through partnership and collaboration.

AAA and WoH is immensely grateful for all volunteers, runners, organizations, and other service groups who participated in the 3rd AUA Airport Runway Run 2025 to make this an unforgettable and successful one.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: May 19, 2025

3.ª carrera en la pista del Aeropuerto AUA de Wings of Hope Runway Run 2025

Contribuyendo a una comunidad más saludable

ORANJESTAD – El equipo Wings of Hope (WoH) de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) organizó recientemente la 3.ª Carrera en la Pista del Aeropuerto AUA 2025 el domingo 18 de mayo de 2025, donde un total de 150 corredores tuvieron la oportunidad de vivir un evento único y contribuir a la comunidad.

En presencia del Ministro de Turismo, Transporte y Trabajo, Sr. Wendrick Cicilia, todos los corredores y voluntarios, el equipo Wings of Hope de la AAA entregó simbólicamente una generosa donación de 10.000 florines a cada una de las dos fundaciones: la Fundación Autismo Aruba (FAA) y Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan.

El Ministro de Turismo, Transporte y Trabajo, Sr. Wendrick Cicilia, FAA, y Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan estuvieron presentes en la salida oficial de la 3.ª Carrera de Pista del Aeropuerto AUA 2025. Los 150 corredores recorrieron poco más de 5 km, comenzando desde la pista 11 hasta la pista 29 y regresando a la pista 11 para llegar a la meta. Los corredores pudieron presenciar un magnífico amanecer durante la carrera. Para concluir el evento, todos los corredores fueron recibidos en el punto de encuentro con bebidas refrescantes como batidos y frutas. Se sortearon 20 premios entre los participantes, todos relacionados con la salud y el bienestar.

Demostrando su compromiso de construir un futuro mejor, Wings of Hope continuará ejecutando proyectos socialmente responsables e impactantes, guiados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Wings of Hope espera animar a otras empresas y organizaciones a que también sigan contribuyendo a la comunidad mediante la colaboración.

AAA y WoH agradecen enormemente a todos los voluntarios, corredores, organizaciones y otros grupos de servicio que participaron en la 3.ª Carrera de Pista del Aeropuerto AUA 2025 para que esta fuera una experiencia inolvidable y exitosa.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 77 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 15 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Mayo 19, 2025