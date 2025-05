Caso Sayuri posponi pa raportage adicional

Posted in

Awe Corte Superior di Husticia a trata e caso penal contra e sospechoso I.M.P. di 21 aña di edad. P. a wordo condena riba 10 di juli 2023 pa un castigo di prison di 4 aña di detencion hubenil y imposicion di medida PIJ pa asesinato di Sayuri Petronia riba 4 di juni 2021. E victima tabatin 19 aña di edad na momento di su fayecimento. Ministerio Publico a presenta casacion contra e decision di Corte Superior di Husticia riba 19 di juli 2023.

E caso no a yega na un final definitivo awe. Corte Superior di Husticia a duna orden na Reclassering pa prepara un raport adicional tocante e sospechoso. E caso a keda posponi te 11 di September 2025.

Zaak Sayuri uitgesteld voor aanvullende rapportage

Vandaag diende de strafzaak tegen de 21-jarige verdachte I.M.P. in hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. P. werd op 10 juli 2023 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar jeugddetentie en de oplegging van de PIJ-maatregel wegens doodslag op Sayuri Petronia op 4 juni 2021. Het slachtoffer was ten tijde van haar overlijden 19 jaar oud. Het openbaar ministerie had op 19 juli 2023 cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof.

De zaak is vandaag opnieuw niet tot een definitieve afronding gekomen. Het Hof heeft de reclassering opdracht gegeven om een aanvullende rapportage op te stellen over de verdachte. De behandeling van de zaak is uitgesteld tot 11 september 2025.