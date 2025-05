Copa Noord 2025 organisa pa Royal Power Tat Fat y Heineken: Salbabo ta sacudi e bario di Kudawecha lagando Super Plus den tereno 5-4 den bom di 9 inning

Copa Noord 2025 dedica na Johannes “Poy” Flanegin, Alvaro Barrios, Nel Frank y Francis Arcaya patronisa pa HEINEKEN a continua diadomingo ultimo na veld di Kudawecha. Den e ultimo wega riba schedule pa diadomingo den oranan di atardi Salbabo a midi forsa contra Super Plus. Fanaticada di ambos banda por a goza di un señor partido. Salbabo ta pica bay ariba den promer inning 1-0 y ta amplia esaki den bom di dos inning cu un careda mas hasiendo e score 2-0. Den cabez di 3 inning Super Plus ta logra corta e ventaha 2-1 pero den bom di 5 inning Salbabo ta keda pone presion y ta anota un careda mas pa hasi e wega 3-1. Ora tur cos ta mustra cu Salbabo ta kla pa celebra su victoria faltando 3 out Super Plus den su ultimo turno na bate den cabez di 7 inning ta anota 2 careda pa empata e wega y forsa bay extra inning usando asina e Tie Break rule. Den bom di 8 Salbabo ta yena base cu base por bola intencional pero no ta remolca. Den cabez di 9 inning Super Plus ta anota un careda pa bay ariba 4-3. Salbabo den bom di 9 inning ta logra empata e wega 4-4 y riba hit di oro di Chali Contreras Pulido cu basenan yen ta laga Super Plus den tereno 5-4. E celebracion a continua den tereno y fanaticada por mira atras riba un wega valido pa Copa Noord 2025 den pool B yena cu emocion. Pitcher ganador a resulta Roberto Henriquez kende a cubri henter e ruta. Pa Super Plus Albert Croes a habri e partido pero a wordo releva mesora den promer inning pa Poy Flanegin kende na su turno ta wordo releva pa Ray Giorgio Bernabela den di 5 entrada kende finalmente ta bay cas cu e derota. Pa Salbabo a destaca na bate Zefrinthian Kerr 3-2, Aigil Brete 4-2, Charli Contreras Pulido 1-1 cu e hit di ORO y Nigel Calmes di 2-1. Pa Super Plus a luci na plato Edgar Flanegin y Leuris Alcantara Ramos ambos di 3-2, Michell Alvarez di 1-1 y Ray Giorgio Bernabela di 2-1. Aparentemente dialuna mainta ainda Salbabo tabata celebrando pero sigur tabata un wega pa celebra. Copa Noord 2025 lo continua diasabra awor 24 di mei cu 3 partido amistoso 5pm,7pm y 9pm mientras diadomingo 25 di mei un tabla lo bulariba veld di Kudawecha. Cuminsando pa 11 am Bad Boys lo enfrenta Stingers, sigui pa 1245pm Kudawecha Redskins vs Super Plus, 2.30pm Calabas Blue Jays lo topa Royal Power y pa 4.15pm Kudawecha Indians lo topa Salbabo. Tur 8 ekipo lo mira accion diadomingo awor. Ambiente lo bay ta tremendo. Diadomingo awor the place to be!!! Veld di Kudawecha.