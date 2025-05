Wings of Hope di Aruba Airport Authority N.V. a contribui na Aruba DOET 2025 Creando un comunidad sostenibel un proyecto cada bes  

Oranjestad: Recientemente e team di Wings of Hope (WoH) di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a partner cu Colegio Santa Filomena na San Nicolas como parti di Aruba DOET 2025 riba diabierna 16 di mei 2025.

Aruba DOET ta e evento anual di boluntario mas grandi na Aruba. Tur aña, Wings of Hope ta participa na Aruba DOET y ta scoge un proyecto basa riba e Metanan di Desaroyo Sostenibel (SDGs) di Nacionnan Uni, e metanan di AAA y e contribucion y impacto riba e comunidad di Aruba.

E aña aki WoH a scoge e renobacion di e speeltuin pa mucha na Colegio Santa Filomena na San Nicolas y a participa cu un total di 12 boluntario. Despues di a bishita e speeltuin, a bira mas cu cla pa e team di WoH cu e tabata un oportunidad pa haci un impacto hopi mas grandi pa e scol. Wings of Hope di AAA a acerca Arubaanse Wegenbouw Maatschappij (AWM) cu lo haci limpiesa y lo renoba e speeltuin y tambe lo instala ekipo nobo, espacio pa sombra y hekwerk di speeltuin pa sigura cu muchanan por hunga sigur den e area.

Sherwin Williams (SW) a haci donacion di verf pa asina por verf henter e fachada di scol, banki y e palonan, pa asina e scol por tin un aspecto fresco, colorido y agradabel. Wings of Hope di AAA y e boluntarionan di Colegio Santa Filomena adicionalmente a pinta un fietspad riba e speeltuin principal di e scol pa curasha e muchanan di scol pa core nan bicicleta pero tambe pa siña nan e reglanan di trafico mientras ta haci esaki. Adicionalmente, AAA a haci donacion di diferente ekipo deportivo pa promove actividad fisico di e studiantenan durante pauze.

E team di AAA Wings of Hope ta gradici cada boluntario, partner y Colegio Santa Filomena pa e oportunidad di duna bek na un manera cu sigur lo beneficia e desaroyo, educacion y diversion di e muchanan di scol.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Fecha: 19 di Mei, 2025

Fecha: 19 di Mei, 2025

Aruba Airport Authority N.V. Wings of Hope contributed to Aruba DOET 2025

Creating sustainable communities, one project at a time

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V.’s (AAA) Wings of Hope (WoH) team recently partnered up with Colegio Santa Filomena in San Nicolas as part of Aruba DOET 2025 on Friday May 16, 2025.

Aruba DOET is the biggest yearly volunteer event in Aruba. Each year, Wings of Hope participates in Aruba DOET and selects a project based on the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs), AAA’s goals and the contribution and impact on the Aruban community.

This year WoH selected the refurbishment of the playground for children at Colegio Santa Filomena in San Nicolas and participated with a total of 12 volunteers. After visiting the playground, it became clear for the WoH team that it was an opportunity to make a much bigger impact for the school. AAA Wings of Hope reached out to our partner Arubaanse Wegenbouw Maatschappij (AWM) who will be cleaning and renovating the playground and will also be installing new equipment, shade and playground fence to ensure children can play safely in that area. The paint supplier Sherwin Williams (SW) donated paint to be used to paint the entire school facade, benches, and poles, so the school can have a fresh, colorful and inviting look. AAA Wings of Hope and Colegio Santa Filomena volunteers additionally painted a bicycle path on the main school playground to encourage the school children to ride their bicycles but also to learn traffic rules while doing so. Additionally, AAA donated various sporting equipment to promote physical activity by students during breaks.

AAA Wings of Hope team would like to thank each volunteer, partner and Colegio Santa Filomena for the opportunity to give back in a way that will surely benefit the school children’s development, education, and enjoyment.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing over 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America,4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean, year to date, May 2025. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Date: May 19, 2025

Date: May 19, 2025

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. Wings of Hope contribuyó a Aruba DOET 2025

Creando comunidades sostenibles, un proyecto a la vez

ORANJESTAD – El equipo Wings of Hope (WoH) de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se asoció recientemente con el Colegio Santa Filomena de San Nicolás como parte del Aruba DOET 2025, que se llevo a cabo el viernes 16 de mayo de 2025.

El Aruba DOET es el evento anual de voluntariado más grande de Aruba. Cada año, Wings of Hope participa en el Aruba DOET y selecciona un proyecto basándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, los objetivos de la AAA y su contribución e impacto en la comunidad Arubiana.

Este año WoH seleccionó la remodelación del patio de juegos para niños del Colegio Santa Filomena en San Nicolás y participó con un total de 12 voluntarios. Después de visitar el patio de recreo, quedó claro para el equipo de WoH que era una oportunidad para hacer un impacto mucho mayor para la escuela. AAA Wings of Hope se puso en contacto con nuestro socio Arubaanse Wegenbouw Maatschappij (AWM) que limpiará y renovará el patio de recreo y también instalará nuevos equipos, sombra y una valla para garantizar que los niños puedan jugar con seguridad en esa zona. El proveedor de pinturas Sherwin Williams (SW) donó pintura que se utilizará para pintar toda la fachada del colegio, los bancos y los postes, para que el colegio tenga un aspecto fresco, colorido y acogedor. Los voluntarios de AAA Wings of Hope y del Colegio Santa Filomena pintaron además un carril de bici en el patio principal de la escuela para animar a los escolares a montar en bicicleta, pero también a aprender las normas de tráfico mientras lo hacen. Además, AAA donó diversos equipos deportivos para promover la actividad física de los alumnos durante los recreos.

El equipo de AAA Wings of Hope quiere agradecer a cada voluntario, socio y al Colegio Santa Filomena por la oportunidad de retribuir de una manera que seguramente beneficiará el desarrollo, educación y diversión de los niños de la escuela.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El aeropuerto de AUA es uno de los más transitados de la región del Caribe, con 25 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, contribuyendo a procesar más de 3,2 millones de pasajeros al año y proporcionando servicios aéreos a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo. Hasta mayo de 2025, el 77% de los mercados atendidos por el aeropuerto de AUA proceden de Estados Unidos y Canadá, el 15% de América Latina, el 4% de Europa y el 4% del Caribe Holandés. El Aeropuerto de Aruba AUA atribuye este hecho al clima económico y político estable de la isla, a una población hospitalaria y multilingüe y a un entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, proporcionando un lugar de trabajo de confianza, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad Arubiana, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba.

Fecha: Mayo 19, 2025

Fecha: Mayo 19, 2025