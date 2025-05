A.T.A. ta comparti resultado di April 2025 ‘Mientras cu ta monitorea desaroyonan den mercado di Merca y Global’  

Dado e desaroyonan economico global, particularmente e tarifanan nobo introduci pa e administracion di Trump na Merca, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta reafirma su compromiso pa monitorea na un manera strategico, prepara un plan di resiliencia, y proteha e sector di turismo di e isla.

Turismo na Aruba a sali fuerte den e prome kwartaal di 2025

YTD April 2025: Demanda saludabel y desaroyo Fuerte Estadistica conforme actualisacion den industria di turismo: volumen di huespednan “stay-over” ta mustra un resultado stabiel di 3% den e promer 4 lunanan 2025 compara cu e primer 4 lunanan di 2024. Aruba a ricibi un total di 518,840 huesped “stay-over” den Jan pa April 2025 compara cu 503,938 den Jan pa April 2024. Un demanda stabil y indicacion di normalisacion despues di varios aña di crecemento record den volumen. Esaki ta den linea cu A.T.A. su strategia cu ta uno di stabilisa volumen di huesped pa Aruba. Den e mes periodo menciona, 81% di nos huespednan a yega for di Norte America, 12.9% for di Latino America, 4% for di Europa, y 2% for di otro regionenan di mundo.

Na es momento aki tin Menos “Bookings” pa Segundo Mitar di 2025 – Mester Vigila

Feedback obteni ta indica cu demanda pa segundo kwartaal (Q2) ta stabiel, pero cu mester vigila mas bien e segundo mitar di 2025. Ora midi demanda awor, ta nota cu esaki ta menos cu e mesun momento aki na 2024. A.T.A. lo sigui midi esaki di cerca y ahusta strategia ora y unda mester.

Hecho ta keda cu e situacion actual global ta cambiante y cu tin incertidumbre pa cual A.T.A. ya caba a activa. Esaki den colaboracion estrecho cu entre otro Ministerio di Turismo, kende tambe ta vigila e situacion di serca, mescos cu socionan den sector priva.

ESTADISTICA CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO: VOLUMEN (“STAYOVER”) CU RESULTADO POSITIVO ADICIONAL DI 4.3 % DEN APRIL 2025 COMPARA CU APRIL 2025

Conforme e demanda por bai mira tambe cu e aerolineann lo sigui expande capacidad y asina permitiendo nos captura e demanda. Den april 2025, Aruba a ricibi un total di 126,419 huesped “stayover”, esaki ta un crecemento di 4.3%, si compara cu april 2024, unda a ricibi 121,215 huesped “stayover”.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den april 2025, 79% di e total di e huespednan “stayover” pa Aruba a bishita for di Norte America, 4.8% a bishita for di Europa, 13% a bishita for di Latino America y 2.4% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Mirando e categorianan di acomodacion, den april 2025 21.3% di huesped a keda den hotelnan European Plan, 43% a keda den hotelnan All-Inclusive, 24% a keda den Timeshare, y 33% a keda den otro tipo di acomodacion, incluyendo short-term vacation rentals (STVR).

SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)

A.T.A. tin acceso na un plataforma unda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uza como vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera. Den 2024, segun un estudio, A.T.A. a logra actualisa inventario di Condominiums existente y condominiums cu actualmente ta na caminda pa realisacion, y lista actualisa di lugar di estadia cu no ta un hotel pero cu si ta disponibel na e turista cu ta keda na Aruba pa un corto tempo.

Si compara april 2025 cu april 2024 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionan aki a subi cu 1 punto di porcentahe, for di un averahe di 57% na april 2024 pa un averahe di 58% na april 2025.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Occupancy 47% 10% 44% 54% 48% 57% 58% ADR 170 201 208 235 255 294 305 Revenue 5,297,956 1,515,755 7,737,592 12,501,137 15,893,438 20,158,137 24,828,050

