Copa Noord 2025 organisa pa Royal Power Tat Fat y Heineken: Dos Invicto Calabas Blue Jays vs Royal Power Tat Fat ta topa otro diadomingo awor

Copa Noord 2025 dedica na Johannes “Poy” Flanegin, Alvaro Barrios, Nel Frank y Francis Arcaya patronisa pa HEINEKEN ta continua weekend aki na veld di Kudawecha. Dasabra cuminsando pa 5pm di atardi lo bay tin 3 wega amistoso. Pa 9 pm Happy Brothers lo topa Kudawecha Redskins den un tremendo tanganaso. Un wega cu Bo no por perde. Diadomingo un tabla lo bula: Diadomingo 25 di mei lo bay tin 4 wega valido pa Copa Noord 2025. Akinan tur 8 ekipo lo mira accion. Cuminsando pa 11 am Bad Boys For Life lo topa e Benjaminnan di Copa Noord “Stingers”. Un wega hopi importante cu por define cual di dos ekipo lo pasa pa e siguiente buelta. Ta premira un wega fuerte como cu e ta uno determinante. Di dos wega 1245pm Kudawecha Redskins lo enfrenta Super Plus. Super Plus mester di un victoria pa por continua y ta bin todo por todo y ta premira cu esaki ta bira unwega interesante. Calabas Blue Jays vs Royal Power dos invicto lo sacudi Kudawecha Pa 230pm un tabla lo bula riba veld di Kudawecha ora dos ekipo invicto den Copa Noord 2025 ta enfrenta otro. Calabas Blue Jays campeon di Copa Noord 2019 lo topa Royal Power Tat Fat campeon di Copa Noord 2018 y aki un invicto lo cay. Ta un ganador por tin y e ganador muy probablemente lo clasifica number uno den su respectivo pool. Ultimo wega riba schedule 415pm doñonan di tereno Kudawecha Indians lo topa Salbabo. Kudawecha Indians mester di un victoria pa habri e porta pa nan por clasifica mientras Salbabo cu un victoria ta seya su ficha pa e siguiente buelta. Pues esaki tambe ta un wega hopi interesante. Diasabra y diadomingo awor veld di Kudawecha lo ta na candela. Pa sera e weekend cu e broche di oro Diadomingo di 6-10 pm Jerrino Bas cu Delicious “DLS” cu nan banda completo lo tey pa pone ambiente. Copa Noord 2025 yena cu accion den fin di siman. No laga nan conta Bo. Waak pa Bo tey!