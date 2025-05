Caso Tulipan

Ministerio Publico a exigi awe den e caso penal ‘Tulipan’ un castigo incondicional di prison di 2 aña contra e sospechosoG.F.B., ex-ministerio plenipotenciario di Arubahuis na Hulanda.

B. ta wordo acusa di a comete malversacion di fondonan publicoy abuso di su funcion durante e periodo di 2017-2022 naArubahuis.

Adicionalmente, Ministerio Publico a presenta un demanda di decomiso (ontnemingsvordering) contra B. pa un suma di casiAfl. 200.000.

Contra co-sospechoso G.Y.L., ex-director interino di Arubahuis, Ministerio Publico a exigi un castigo di prison di 12 luna di cual6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña.

L. tambe ta wordo acusa di a participa den malversacion di fondonan publico y abuso di su funcion durante e mes periodocu B.

E tabata responsabel pa finansas di Arubahuis, pero a keda sin interveni, apesar cu e tabata wak cu iregularidadnan tabata tumalugar.

For di e investigacion no a resulta cu L. mes lo a gosa di ventahanan financiero.

Pa e motibo ey, Ministerio Publico no a presenta ningundemanda di decomiso contra dje.

E investigacion ‘Tulipan’, cu a cuminza na 2023, ta dirigi ribamalversacion di fondonan publico di Pais Aruba na Arubahuis, cu a wordo usa pa metanan personal di B. tempo e tabataminister plenipotenciario.

B. lo a usa e fondonan publico aki pa (entre otro) renovacion y ameublamento di un cas di huur na Hulanda, pa pagonan di recibonan di Setar, pa servicionan di Setar na adres di tata di B. y pa cantidad di comemento na restaurantnan na Hulanda y Aruba.

Ministerio Publico ta considera e actonan di e sospechosonan B.y L. hopi grave.

Ora un minister abusa di placa di belasting di Pais Aruba pa enrikece su mes y un director keda keto, e cultura di impunidadta crece y e confiansa di ciudadanonan den gobierno ta bin abao.

Huez lo dicta sentencia riba 13 di juni venidero, incluyendo e ontnemingsvordering contra e ex-minister.

Zaak Tulipan

Het openbaar ministerie heeft vandaag in de strafzaak ‘Tulipan’ een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar geëist tegen de verdachte G.F.B., voormalig gevolmachtigd minister van het Arubahuis in Nederland. B. wordt ervan beschuldigd zich schuldig te hebben gemaakt aan ambtelijke verduistering en ambtsmisbruik in de periode van 2017-2022 bij het Arubahuis. Verder heeft het openbaar ministerie een ontnemingsvordering ingediend tegen B. ter hoogte van bijna AFL 200.000.

Ook tegen medeverdachte G.Y.L., voormalig waarnemend directeur van het Arubahuis, eist het openbaar ministerie een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Ook L. wordt beschuldigd van ambtelijke verduistering en misbruik van zijn functie in dezelfde periode. Hij was verantwoordelijk voor de financiën van de dienst, maar heeft nagelaten in te grijpen, ondanks dat hij zag dat er onregelmatigheden plaatsvonden. Niet is gebleken dat L. zelf financieel voordeel heeft genoten. Tegen L. is er om die reden geen ontnemingsvordering ingediend.

Het onderzoek ‘Tulipan’, dat in 2023 van start is gegaan, richt zich op de verduistering van publieke gelden van het Land Aruba binnen het Arubahuis, die zijn gebruikt voorprivédoeleinden van de voormalige gevolmachtigd minister. B. zou overheidsgeld hebben aangewend voor onder meer de verbouwing en inrichting van een huurwoning in Nederland, voor de betalingen van Setarfacturen, voor diensten van Setargeleverd op het adres van de vader van B. en voor vele etentjes in restaurants in Nederland en Aruba.

Het openbaar ministerie rekent B. en L. hun daden zwaar aan. Wanneer een ambtenaar belastinggeld misbruikt voor persoonlijke verrijking en een directeur zwijgt, groeit de cultuur van straffeloosheid en brokkelt het vertrouwen van de bevolking in de overheid af.

De rechter doet op 13 juni aanstaande uitspraak, ook met betrekking tot de ontnemingsvordering tegen B.