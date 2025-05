Sospechoso H. a yega acuerdo cu Husticia pa mas di miyon florin pa fraude fiscal / Verdachte H. schikt voor meer dan miljoen wegens belastingfraude

Posted in

Ministerio Publico a finalisa awe e investigacion penal ‘Magenta’ contra e sospechoso R.J.H. via un transaccion di mas di un miyon florin.

E investigacion aki a wordo hiba door di RST (Recherchesamenwerkingsteam) bao guia di un fiscal di husticia di Ministerio Publico di Aruba.

R.J.H. ta wordo sospecha di a intencionalmente viola articulo 68, paragrafo 2, di Algemene Landsverordening Belastingen (ALB).

E ta wordo acusa di a comete varios delito fiscal durante e periodo di 2017 te cu 2022, cu tin di haber cu keda sin paga impuesto riba ingreso (dividendo y ingreso laboral).

E transaccion a keda concretisa den contacto estrecho cu Belastingdienst (DIMP).

E multa di mas di un miyon Florin ta consisti di pago di un suma di Afl. 400.000, y ademas e sospechoso a renuncia varios suma di placa cu Ministerio Publico a confisca durante e investigacion.

Tambe Ministerio Publico a impone riba R.J.H. un obligacion di pago di Afl. 456.685 pa confiscacion di ganashi ilegal.

E suma aki ta cubri solamente un parti di e daño fiscal cu pais Aruba a sufri; DIMP lo trata cu e resto.

E suma total cu sospechoso tin cu paga na pais Aruba ta yega na Afl. 1.457.165.

R.J.H. por paga esaki den parti, conforme e acuerdo cu Ministerio Publico a cera cu ne.

Ministerio Publico ta considera cu tin prueba suficiente contra e sospechoso, kende, door di accepta e transaccion, ta reconoce di a comete delitonan fiscal.

Ministerio Publico ta haya cu e transaccion aki ta e forma mas apropia pa finalisa e caso penal y a tene na cuenta cu delitonan fiscal, en principio, ta apto pa un sancion financiero.

Dor di cera un transaccion, ta yega na un solucion mas rapido y mas eficiente.

Esaki ta na beneficio di Pais Aruba, di Ministerio Publico y di e sospechoso mes.

Ministerio Publico ta sigui comprometi cu e lucha contra criminalidad financiero y contra criminalidad cu ta afecta stabilidad di Pais Aruba (ondermijnend).

Verdachte H. schikt voor meer dan miljoen wegens belastingfraude

Het openbaar ministerie heeft vandaag het strafrechtelijk onderzoek ‘Magenta’ tegen de verdachte R.J.H. afgedaan middels een transactie van ruim 1 miljoen florin. Dit onderzoek is door het recherchesamenwerkingsteam (RST) verricht, onder leiding van een officier van de justitie van het openbaar ministerie van Aruba.

R.J.H. wordt ervan verdacht artikel 68 lid 2 van de Algemene Landsverordening Belastingen (ALB) opzettelijk te hebben overtreden. Hem wordt verweten dat hij in de periode van 2017 tot en met 2022 meerdere fiscale misdrijven heeft gepleegd die zien op het niet afdragen van inkomstenbelasting (dividend en arbeidsinkomsten).

De transactie is in nauw overleg met de belastingdienst (DIMP) tot stand gekomen. De boete van ruim 1 miljoen bestaat uit de betaling van een geldsom van Afl. 400.000, en het doen van afstand door verdachte van diverse geldbedragen waarop het openbaar ministerie gedurende het onderzoek beslag had gelegd.

Tevens is aan R.J.H. een betalingsverplichting opgelegd van Afl. 456.685, ter ontneming van het door hem wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit ziet slechts op een deel van het door het land Aruba geleden belastingnadeel, het overige deel zal door DIMP in behandeling worden genomen.

Het thans verschuldigde bedrag komt daarmee neer op Afl. 1.457.165. R.H.J. mag dit bedrag in termijnen voldoen, overeenkomstig de met het openbaar ministerie vastgestelde betalingsregeling.

Het openbaar ministerie is van oordeel dat er tegen R.J.H. voldoende bewijs aanwezig is. Door de transactie te aanvaarden, erkent verdachte de fiscale delicten.

Het openbaar ministerie beschouwt deze transactie als de meest passende afdoening van de strafzaak en heeft hierbij overwogen dat fiscale feiten zich in beginsel lenen voor een financiële sanctionering. Het aangaan van een transactie leidt tot een snellere en efficiëntere afdoening. Dit is in het belang van zowel het land Aruba, het openbaar ministerie alsook verdachte.

Het openbaar ministerie blijft zich inzetten tegen financiële en ondermijnende criminaliteit.