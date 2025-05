Copa Noord 2025 organisa pa Royal Power Tat Fat a continua: Super Plus ta sorpresa Kudawecha Redskins derotando Redskins 9-8  den un tremendo partido

Copa Noord 2025 dedica na Johannes “Poy” Flanegin, Alvaro Barrios, Nel Frank y Francis Arcaya continua cu varios wega fin di siman na veld di Kudawecha. Diadomingo merdia den pool B Super Plus kende ta buscando nan promer victoria den Copa Noord 2025 ta logra sorpresa Kudawecha Redskins derotando Redskins 9-8. Super Plus ta bay ariba 3-0 den promer inning mientras Redskins ta bolter e score 4-4 den bom di 3 inning. Super Plus ta enmpata e wega den cabez di 4 inning. Redskins ta rally pa 2 careda den bom di 5 inning pa bay ariba 6-4 pero Sup[er Plus no ta “give up” y ta coy un inning di 5 careda den cabez di 6 inning pa finalmente gana 9-8. Johannes “Poy” Flanegin a bay e ruta completo y ta bira e pitcher ganador mientras Jeremy Geerman kende tambe a cubri henter e ruta ta bay cas cu e derota. Super Plus 9 careda, 14 hit, 2 error. Kudawecha Redskins 8 careda, 12 hit, 1 error. Mihor bateadornan pa Super Plus a resulta Ray Giorgio Bernabela y Marcel Duran Teran ambos di 4-3, Georgen Lucas di 3-2 y Leuris Alcantara Ramos di 1-1. Pa Kudawecha Redskins a destaca na plato den causa perdi Jason Orman 4-3, Michael Fingal di 3-2, Jose Lugo 4-2 y Jorge Espinal di 2-1. Tanto Super Plus y Kudawecha Redsnkins ta 1-1 awor den nan respectivo pool y nan siguiente weganan lo bira sumamente interesante den Copa Noord 2025. Diasabra awor 31 di Mei cuminsando di 5pm Copa Noord ta continua cu 3 wega amistoso 5pm-7pm y 9pm.

Diadomingo 1 di Juni ta 100% pa Mary Joan Foundation Diadomingo 1 di Juni SV Royal Power ta duna bek pa un bon causa. Lo organisa 5 wega amistoso mientras Mary Joan Foundation lo tin e Bar y Cushina 100% pa nan recauda fondo. Lo hunga henter dia cu un bala di softball color “roos” pa e awareness di cancer y e wega final atardi lo ta entre Spash vs Blackout Girls. Desde 6 pm e banda Phenomenon lo tey pa pone ambiente. Henter pueblo di Aruba ta keda cordialmente invita pa pasa mira wega na veld di Kudawecha y duna bo contribucion na Mary Joan Foundation cual sigur ta pa un bon causa.