Departamento di Cultura Aruba: Investigacion tocante e bienestar di hobennan na Aruba y con e contexto cultural ta influencia

Recientemente colega Liesje Proveyer di seccion di Investagacion y Documentacion y su equipo cientifico di Radboud University na Hulanda y University of Connecticut na Merca a haci investigacion tocante e bienestar di hobennan na Aruba y con e contexto cultural ta influencia esaki.

E estudio a pone atencion riba e bienestar psicologico di hobennan cu ta sigui enseñansa vocacional na Aruba. E investigacion, cu a wordo publica den e Journal of Developmental Psychology, ta combina metodonan cuantitativo y cualitativo pa captura un potret realista di e experiencianan di e grupo hubenil aki den nos contexto cultural.

Un total di 442 studiante entre 16 y 25 aña a participa den un cuestionario basa riba e teoria di autodeterminacion (Self Determination Theory), mientras cu 33 di nan tabata parti di un entrevista profundo. E resultadonan ta indica cu aunkue e promedio di bienestar psicologico ta relativamente modera (alrededor di 4.7 – 4.8 riba un escala di 7), e entrevista a revela un cuadro mas compleho cu desafionan social y cultural ta influenciando e bienestar di hobennan.

Durante e entrevista, e hobennan a expresa cu aparte di e necesidadnan universal manera autonomia, competencia y relacion, nan tambe ta sinti un gran falta di apoyo emocional, orientacion, espacio pa autoexpresion, oportunidad y un sentido di proposito den bida.

A base di e entrevistanan, e estudio a identifica tres grupo principal:

Grupo en buskeda di direccion (42%), cu ta lucha pa haya rumbo y ta sinti falta di autonomia, opportunidad pa expresa y guia. Grupo cu ambiente familiar negativo (21%), cu ta sinti negligencia y falta di sosten emocional na cas. Grupo ambicioso (36%), cu ta ricibi apoyo, guia y to wordo stimula pa orienta nan mes. Nan tin meta claro pa nan futuro na Aruba of afo.

Un resultado importante ta cu e cuestionario solamente no por capta e realidad compleho di bienestar den un contexto multicultural manera Aruba. Segun e autor, pa realmente compronde e necesidadnan di e hubentud Arubano, mester combina metodonan global cu aspectonan di e contexto cultural, manera e marco teorico di “Developmental Niche” ta haci.

E estudio ta lansa un yamada pa mas programa y maneho adapta na e realidad di nos hobennan, pa fortalece nan autoestima, ofrece guia (no impone), motiva nan pa expresa nan mes, y pa crece cu orguyo di nan identidad Arubano. Esaki ta facilita conocemento propio, preparacion pa enfrenta retonan di bida diario y stimula un generacion profesional cu ambicion y motivacion pa nan propio bienestar cu ta contribui na e desaroyo di e isla tambe.

Pa mas informacion y pa esnan interesa e investigacion por wordo haya riba e “Repository” di Universidad di Aruba via e link aki: Psychological Needs and Well-being Through the Eyes of Vocational Students in Aruba, Dutch Caribbean. Tambe lo por tuma contacto cu e investigadora door di manda un email na proveyerliesje@gmail.com. Diferente charla pa dialoga tocante e topico aki lo wordo organisa.

Departamento di Cultura Aruba ta gradici colega Liesje y su team pa e investigacion realisa cual sigur ta contribui na un guia pa un maneho caminda nos hobennan ta forma parti escencial na e desaroya y carga cultura di nos pais.