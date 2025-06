Ronella Croes (A.T.A.): Turismo ta e “heartbeat” di e industria cu ta conecta hende y cultura

Posted in

Diasabra mainta, Rotaract Club of Aruba a organisa YOU, Inc. 2025. Esaki tabata e di dies edicion di e evento y tabata bon atendi.

Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority tabata un di dosoradornan principal. Ronella Croes a inicia expresando palabra di gratitud na e team di Rotaract cu ta organisando YOU, Inc. pa 10 añaconsecutivo. E seminario ta uno bunita mirando cu ta organisa door di un team hoben. E ballroom di Embassy Suites tabata yena cu hende di diferente generacion.

Aruba Tourism Authority semper a forma parti di e evento. E biahaaki, a enfoca riba e topico di resiliencia, a base personal pero tambe e resiliencia di nos industria turistico y di nos nacion. “E tabata un bunita oportunidad pa trece dilanti e realidadnan cu nos ta confronta”, asina Ronella Croes a expresa.

Durante e conferencia, Ronella Croes, a expresa su mes na e publicoindicando cu sea bo ta envolvi actualmente den cualkier parti di turismo, sea ta bo trabou, bo estudio, of hasta bo di dos trabou, para un rato. Wak rond di bo. Esaki ta e “heartbeat” di un industria cu taconecta hende, cultura y proposito. Danki pa loke bo ta haci, pero a pidi pa un y tur reflecciona y realisa cu eigenlijk, den e caso di Aruba siendo asiina dependiente di turismo, turismo aki na cas ta“everybody’s business”.

E producto turistico di Aruba ta un producto madura. Ta haciendo esaki pa 65 aña, pues tin marcanan positivo y mas cu claro tin cosnancu tin mester di atencion. Durante e sesion a enfoca riba ambos, ademas a presenta e posibel solucionnan. E responsabilidad ta uno colectivo di sector priva, sector di gobierno y demas cu tin un rol payuda crea e industria turistico cu nos kier.

Otro punto cu a atende durante e conferencia ta cu algo cu no tanegociabel ta cu e proximo 10 añanan no ta diversificando nos economia. No por keda depende unicamente di turismo. Durante e conferencia Ronella Croes a demostra cu Aruba ta e di 3 pais namundo cu mas ta depende di turismo, esaki ta algo cu tin su riesgonan.

Algo cu a resona hopi durante e conferencia ta e vision di A.T.A. cuta “Un Aruba dushi pa biba ta un Aruba dushi pa bishita”, cu ta un vision cu ta bisa hopi. Un Aruba dushi pa biba ta bin prome pasobra e enfoke mester ta eynan, si Aruba ta dushi pa biba automaticamentebo ta creando un Aruba dushi pa bishita tambe.

Karel Arends, president di Rotaract Club of Aruba, a inicia bisando cu Rotaract ta un club di hobennan profesional di entre 18 cu 35 aña cu ta haci diferente proyecto pa yuda esnan den comunidad cu tinnecesidad. E proyectonan cu nan ta organisa ta “Back to School” y algun proyecto den conexion cu Rotary tambe manera Fiesta Rotaria. Arends a comenta cu esaki tabata e di 10 edicion di YOU, Inc.

YOU, Inc. ta un proyecto cu Rotaract Club of Aruba ta organisa tur aña pa yuda e hobennan den cualkier manera posibel. E aña aki a scoge pa invita diferente CEO cu a conta di nan experiencia den e mundo di negoshi na Aruba. Door di conta nan experiencia, ta spera cu e demas hendenan por haci uzo di e esaki den nan profesion.

E comentarionan tabata positivo. Loke nan a ripara ta cu ta haya hopi demanda pa hende local, aunke ta trece hendenan di afo toch e interesta keda pa tende experiencia for di e localnan.