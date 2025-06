[VIDEO] “Open Brief” aan dirigenten van de K.P.A.

Het is ronduit verontrustend dat de politie van Aruba, de instantie die ons behoort te beschermen, van mening lijkt te zijn dat bescherming gepaard gaat met het achterhouden van cruciale informatie. Dit is niet slechts een administratief probleem, maar een bedreiging voor de kern van onze democratische samenleving.

De rol van de pers is niet om geliefd te zijn of zich met roddel bezig te houden. De taak van de pers is informeren. En die taak wordt al jaren systematisch ondermijnd door politieoptreden direct op de rapporteur van awe24.com, niet door iedereen, maar helaas wel door een aanzienlijke meerderheid.

Bij awe24 geloven wij dat een goed geïnformeerd publiek een sterk publiek is. Daarom nodigen wij u, het volk van Aruba, uit om uw stem te laten horen. Uw verhaal doet ertoe.

Wat is er aan de hand? Waarom zou de agent de pers benaderen of zelfs aanvallen. We denken dat dit een bewuste intimidatie of censuur is door de pers actief te verhinderen of ontmoedigen, en zelfs kan zeggen dat deze een persoonlijke afkeer tegen bepaalde media, welke een ernstig en op zijn minst gecoördineerd gedrag is.

Hoe de pers zijn aanwezigheid op die plek is kan via verschillende mogelijke scenario’s, maar dat is niet van belang voor de politieagent. Alle opdrachten die de politieagent moet geven respecteren we AWE24.com, maar onprofessioneel gedrag buiten het protocol is niet acceptabel.

Dit leidt tot de vraag toe of de betrokken agent(en) en hun leidinggevenden een ander bericht stuurt naar de KPA toe tegen ons rapporteurs AWE24.com.

Wat is er aan de hand? Rapporteurs van AWE24.com maken foto’s, doen interviews waar nodig , en rapporteren op basis van wat ze zelf hebben gezien. Hoe kan de bevolking van Aruba weten over de incidenten op Aruba. Het verbergen of schuilhouden van informatie voor het publiek door de politie is een zeer gevoelig onderwerp en raakt direct aan kwesties zoals transparantie, rechtstaat, persvrijheid en publiek vertrouwen.

Wie bewust informatie achterhoudt voor het publiek belang is niet goed bezig, ook de pers kan gecontroleerd worden, en zeker werkt de pers volgens de wet. Een goed burger hoort zich goed te gedragen ten alle tijde, dan wordt je geen incident nieuws op AWE24.com

En niet vergeten van ons Staatsregeling van Aruba, hoofdstuk 1 Grondrechten, en zeker voor de ouders van minderjarigen artikel I.5 te kunnen lezen.

www.gobierno.aw staatsregeling

Ondertekend door directie AWE24.com