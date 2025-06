A.T.A. ta sigui apoya socionan hotelero na beneficio di Aruba Secrets Baby Beach a yama bonbini na su prome huespednan

Diferente ekipo di A.T.A. a traha di cerca cu e hotel nobo Secrets Baby Beach. Tambe tin varios cu a haci un recorido caba. Diabierna ultimo Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority, hunto cu varios colega a bishit’e, un dia despues cu Secrets a habri su portanan. Por a mira e hotel den accion.

Durante e recorido tabata t’ey presente Jose Maria Perez de Ureta, gerente general di e hotel, Fernando Vega, director financiero y Ricardo Portillo, como director comercial. Di parti di A.T.A. tabat’ey Ronella Croes, Maas van Drie, Patrick Melchiors y Gemey Zara. A mustra nan e cambernan, SPA, gym, e diferente restaurantnan y otro facilidadnan di e hotel.

Secrets Baby Beach by Hyatt a habri su portanan oficialmente diahuebs dia 5 di juni ultimo. E ta un ‘soft opening’ permitiendo e propiedad pa test, mehora y gradualmente ricibi mas bishitante. Riba e prome dia a yama bonbini na 52 camber, di dos dia el a bira 80, di tres dia 90 y despues di cuater dia ta surpasa 100 camber te yega 40% di e ocupacion total.

E partner nobo aki di Aruba den e pilar principal di nos economia, ta mustrando nan compromiso pa calidad. Grupo Martinon, di Spaña, tin propiedad na Republica Dominicana y Mexico tambe y Secrets by Hyatt ta nan prome aki na Aruba. Secrets by Hyatt ta un proyecto di 160 miyon dollar.

A.T.A. a tuma nota di e cantidad grandi di empleadonan cu ta di e area di San Nicolas. Tambe por a nota clientela mixto, esta di diferente pais. Algun a bishita como clientenan fiel di Secrets y algun otro ta cliente fiel di Aruba cu kier hospeda na e otro banda di e isla. A dialoga hopi riba e necesidad di maneha e fluho di bishitante debidamente, subrayando e inversionnan haci den e zona aki (Baby Beach, Rodger’s Beach entre otro) y tambe locual tin intencion pa continua cu ne. Pero tambe a subraya e echo cu ta importante mantene e caracter unico di San Nicolas cu e accento riba proteccion y asistencia di e cadena di Secrets den esaki tambe. A.T.A. ta comprometi pa sigui brinda asistencia pa cu e area di San Nicolas, tambe pensando aki riba e centro di e ciudad.

A remarca tambe cu e ultimo hotelnan cu a habri, esta Joia, St. Regis y Secrets ta amplia e posicion di Aruba den e segmento di esnan cu ta busca biahe di luho. E interes y demanda den e productonan nobo aki ta grandi.

Ta gradici gerencia pa e recepcion y ta felicita y desea e ekipo completo, hopi exito!

Tocante Secrets Baby Beach Aruba

Tabata na november 2019 cu AMResorts®, un compania di Apple Leisure Group® (ALG), a anuncia un acuerdo nobo pa construccion di 600 camber pa e proyecto Secrets Baby Beach Aruba situa cerca di Baby Beach, na San Nicolas, como parti di e cadena di Secrets® Resorts & Spa. E grupo tras di e proyecto ta Grupo Martinón, estableci na Aruba via e compania Three Rivers Real Estate VBA.

E hotel ta destina solamente pa adulto y lo ofrece e concepto conoci como un vakantie exclusivo “Unlimited-Luxury®”, cu ta cubri tur e opcionnan di cuminda y servicionan den e hotel, cu ta inclui oferta di cuminda estilo “gourmet a la cart” sin reservacion, servicio di cambernan y roomservice 24 ora pa dia, bebida sin limite, mini bar den camber, actividadnan y entretenimiento nocturno “live”. Y tur e servicio y actividadnan aki ta inclui, pues no mester ni sali cu tas of cartera!

E grupo Apple Leisure Group® (ALG) ta un di e companianan principal di tours, biahe y hospitalidad di Merca. Via su compania AMResorts® nan a desaroya of ta desaroyando proyectonan hotelero grandi den Caribe.

Siendo un compania reconoci como un lider den e mercado di hotelnan “All Inclusive”, awendia AMResorts® ta maneha 66 hotel di e marca aki cu como 9000 camber den pleno desaroyo. E compania ta posee como 24000 camber bou varios marca di hotel na Mexico, den Caribe, Merca y Spaña.