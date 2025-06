Copa Noord 2025 organisa pa Royal Power Tat Fat y HEINEKEN a continua: Kudawecha Indians ta pasa den susto pa derota Super Plus 11-5 pa clasifica pa e siguiente buelta

Copa Noord 2025 dedica na Johannes “Poy” Flanegin, Alvaro Barrios, Nel Frank y Francis Arcaya a continua diasabra ultimo riba veld di Kudawecha. Un wega importante pa clasificasion den Pool B. Super Plus ta pica bay ariba den promer inning 2-0 pero mesora Kudawecha Indians doñonan di e tereno ta corta ventaha cu 1 careda. Den cabez di 3 inning Super Plus ta menasa y ta remolca anotando 2 careda mas y ta bay ariba 4-1 poniendo hopi presion riba Kudawecha Indians. Sinembargo Indjannan di Noord no a baha cabez y ta reaciona den bom di 4 inning explotando cu un rally grandi di 9 careda y finalmente ta logra seya nan victoria 11-5. Kudawecha Indians 11 careda, 18 hit, 2 error y ta laga 8 coredor na base. Super Plus 5 careda, 12 hit, 2 error y ta laga 10 coredor den circulacion. Oslin Tromp ta bay 4 inning completo y ta resulta pitcher ganador ricibiendo relevo di Melchor Abreu den di 5 inning kende na su turno ta haña un wega salba riba su nomber. E soldat di guerra Johannes Poy Flanegin ta cubri 7 inning completo pero mester conforma su mes cu e derota. Mihor bateadornan pa Kudawecha Indians a resulta Yoshua Wever 4-4, Jendrick Roga 2-2, Benjamin Tromp y Jermain Ras ambos di 4-3. Pa Super Plus a destaca na plato den causa perdi Edgar Eddie Flanegin y Marcel Duran di 4-3, Giyon Tromp di 4-2. Asina Kudawecha Indians ta logra garantisa su clasificasion. Diasabra awor 14 di Juni Copa Noord 2025 ta den su recta final cu 3 wega di cruse, 5pm,7pm, y 9pm. Pues un pa tera y un pa lama unda e ganadornan solamente lo sigui pa diadomingo mas (1) mihor perdedor. Diadomingo awor 15 di Juni dia di Tata lo tin e gran final cu Tsunami! Diadomingo 15 di juni “Tatanan” lo celebra na veld di Kudawecha. Desde 10 or di mainta lo tin wega y ambiente mientras e dos semi finalnan lo wordo hunga 12pm y 2 pm. Pa 4pm di atardi e ganadornan lo topa otro den e “Gran Final di Copa Noord 2025” pa despues celebra cu Tsunami te 10 or di anochi. No laga nan conta Bo. Copa Noord 2025 hunto cu HEINEKEN diadomingo awor den su recta final!