Reconociendo Companianan pa nan Contribucion Impactante naAruba

Oranjestad, Aruba – Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta orguyoso di anuncia su

2025 Impact Awards Ceremony, cu lo tuma luga diabierna, 27 di juni 2025, den e ballroom di

Embassy Suites by Hilton Aruba Resort.

Awor den su di tres aña, e AHATA Impact Awards ta reconoceorganisacionnan miembro cu ta haci contribucionnan impactante pa nos isla. AHATA Impact Awards ta resalta y enfatisa e importanciadi esfuersonan di companianan cu ta apoya nos comunidad, protehanos medio ambiente, y preserva nos herencia cultural. E evento akita celebra accionnan cu ta beneficia e comunidad di Aruba pa un futuro mas duradero. Ganador di e premionan aki a wordo selecta door di un grupo independiente di huradonan, profesional den nan area respectivo. E grupo di hurado ta consisti di Daniel Tecklenborg(CEDE),

Edjean Semeleer (GoCultura), Francielle Lacle (University of Aruba), Jan Noordzij (Advance HR), y

Rosebelle Illes (University of Aruba).

Premionan lo wordo presenta den cuater area clave, mustrando con companianan miembro di AHATA ta duna bek:

• Inversion So c ial: Ta reconoce organisacionn an c u ta haci un diferencia duradero den nos comunidad . E categoria aki ta celebra esfuerso nan pa atende cu e necesidad na n critico manera , pobresa , educacion , of cuido di nos ancianonan , sea door di trabou boluntario of cu sosten financiero .

• Cultiva Bienestar di Empleado : Ta honra nominado nan c u ta c uida nan empleadonan di un manera significativo , no solamente na trabou , sino den nan bida en general . E organicacion nan aki ta segura cu nan empleadonan ta sinti nan mes apoya , balora , y c u nan bienestar ta wordo mehora

• Promov e Heren c ia C ultural: Ta reconoce organisacion nan c u ta incorpora e identidad cultural unico di Aruba . E premio aki ta destaca contribucion na arte visual , cushina tradicional , idioma , y educacion historico , sigurando cu e herencia di Aruba ta sigui florece .

• Conservacion Ambiental : Ta honra nominado nan cu ta tuma pasonan pa reduci nan impacto ambiental durante nan operacion diario . E categoria aki ta duna reconocemento na esfuerso manera reduccion den uso di en e rgia , reuso di awa, y implementacion di practica nan sostenibel , innovativo y duradero pa proteha e medio ambiente di Aruba.

E premionan lo wordo entrega na e ganadonan den cada categoriadia 27 di juni, durante e ceremonia di Impact Awards. Lidernan di industria di turismo, partnernan y stakeholders lo reuni pa honracoleganan cu ta yudando forma un futuro miho pa Aruba por medio di nan accionnan y balornan. E evento ta inspira un compromisocontinua pa practicanan mas sostenibel y enfoca riba comunidad di Aruba, contribuyendo na un futuro mas responsabel pa nos isla.