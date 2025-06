Reakshon PNP riba invitashon pa Parlamento na selebrashon di ‘Dia di Himno i Bandera’ na Hulanda

Pa medio di e karta aki, suskrito, Ruthmilda Larmonie – Cecilia, na nòmber di Frakshon

di Partido Nashonal di Pueblo (PNP) den Parlamento di Kòrsou, ke pidi bo atenshon

urgente pa lo siguiente:

Nos frakshon a tuma nota di e invitashon spontáneo ku Minister Plenipotensiario di

Kòrsou a manda di un biahe kostoso pa Hulanda den kuadro di selebrashon di ‘Dia di

Himno i Bandera’ dia 29 di yüni próksimo (kual ta akí 16 dia).

Durante di añanan nos a eksperensia ku no tin nada mas kaluroso, bunita i patriótiko pa

honra, apresiá i engrandesé selebrashon di Dia di Bandera riba Brionplein. For di aña 1984

ku pa promé biaha a kuminsá selebrá Dia di Bandera tur aña di nobo fielmente pueblo di

Kòrsou ta demostrá solidaridat i hermandat ku nan presensia riba Brionplein.

Sinembargo, frakshon di Partido Nashonal di Pueblo ta kere ku no tin nada mas bunita ora

parlamentarionan selebrá Dia di Bandera mei mei di pueblo di Kòrsou riba Brionplein.

Usa sèn di pueblo pa biaha bai Hulanda pa selebrá Dia di Bandera en bes di invertí esaki

den barionan na Kòrsou i asina krea sentimentu di orguyo i patriotismo bou di pueblo di

Kòrsou no por konta ku nos sosten.

P’esei frakshon di Partido Nashonal di Pueblo ta gradisí pa e invitashon i ta informá pa

medio di e karta aki ku nos frakshon lo no biaha pa Hulanda pa esaki. Nos lo preferá pa

destiná e sènnan akí pa fortifiká e sentimentunan di fraternidat bou di nos pueblo aki na

Kòrsou mes.

Respetando pensamentu di tur otro miembro di Parlamento na nòmber di e votadónan di

Partido Nashonal di Pueblo nos frakshon ta gradisí pa e invitashon, nos lo no partisipá i lo

preferá pa usa sènnan asina aki pa konsientisá nos pueblo riba balor patriótiko di nos

himno i nos bandera.

Ku masha rèspèt,

Na nòmber di frakshon di Partido Nashonal di Pueblo,