Copa Noord 2025 organisa pa Royal Power Tat Fat y HEINEKEN a continua: Jui ta dal tata Homerun. Jomark Flanegin ta dal Poy Flanegin homerun pa caba e wega y Royal Power Tat Fat ta continua

Copa Noord 2025 dedica na Johannes “Poy” Flanegin, Alvaro Barrios, Nel Frank y Francis Arcaya a continua diasabra ultimo riba veld di Kudawecha. Despues cu henter mainta Aruba a haña un palo di awacero y e pregunta cardinal den pueblo tabata ta si weganan ta continua , SV Royal Power cu tin suficiente experencia den situacionnan asina a manda jama su hungadornan aden mas tempran y a traha pa 4 ora largo hopi duro riba veld cobando diferente canal pa e awa por a sigui su caminda y asina logra cuminsa e promer wega solamente un ora mas laat esta 6pm enbes di 5pm. Manera a caba di prepara e veld e muchanan di SV Royal Power a cambia paña den dugout y a dal nan uniform bisti comokiera cu ta Royal Power mes mester hunga e promer wega contra Super Plus. Tur e weganan di diasabra ta cruse nan eliminatorio pues un pa tera y un pa lama pa mira kendenan lo hunga semi final y final diadomingo 15 di Juni riba dia di Tata.

Super Plus ta inicia e promer inning brabo contra Royal Power y ta zona pitcher habridor Jomark Flaneging basta fuerte remolkando 5 careda pa bay pica bay ariba 5-0. Royal Power no ta baha cabez y ta keda trankilo reacionando den bom di promer inning cu 3 careda pa hasi e wega 5-3. Den bom di dos inning ayuda cu un flyball cu e rightfielder no por a bin kla cune Royal Power ta explota riba Super Plus anotando 10 careda pa bolter e score 13-5 na nan fabor. Den caez di 5 inning Super Plus ta menasa anotando 1 careda. Poy Flanegin ta drenta releva Ray Bernabela y den bom di 5 cu coredor na base jui homber di Poy Flanegin esta Jomark Flanegin ta tyopa un recta di e Tata y ta duna Felis dia di Tata cu un cuadrangular hopi leew den deep Centerleft. Segun fanaticada pafor di stadion e bala a cay den Ambiente Snack poniendo nos amiga Aping na careda. Royal Power 16 careda, 14 hit, 2 error y ta laga 3 coredor na base. Super Plus 6 careda, 8 hit, 4 error y tambe ta laga 3 coredor den circulacion. Jomark Flanegin ta cubri henter e ruta y ta seya e victoria riba su nomber mientras Ray Bernabela ta bay cas cu e derota. Mihor bateadornan pa Royal Power a resulta Giandrick Lacle kende su bate tabata na candela di 4-3 incluyendo un bataso di 4 skina pafor di stadion, Edmar “Macho” Tromp di 3-2, Leander Angela di 1-1, y Jomark Flanegin di 4-2 incluyendo un homerun pa caba e wega. Pa Super Plus a destaca na bate Shawn Web, Marcel Duran, Jorge Baez tur a bay di 3-2 mientras Eddie Flanegin a bay di 2-1. Cu e resultado aki Royal Power a manda Super Plus cas mientras Royal Power ta continua pa Semi Final diadomingo 12 pm vs Stingers. Diadomingo dia di Tata weganan veld di Kudawecha lo bay ta na candela cu 2 semi final Royal Power vs Stingers y Calabas Blue Jays vs Salbabo mientras e ganadornan lo hunga e gran final riba ritmo di Tsunami. Tatanan lo celebra!