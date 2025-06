Aeropuerto di Aruba ta introduci ‘Control di fluho di pasahero’ pa biahenan pa Merca Orario nobo di check-in cu codigo di color ta inicia diamars 17 di juni [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]  

Oranjestad- Aruba Airport Authority N.V. (AAA), ta anuncia introduccion di un sistema nobo di “Passenger Flow Control” pa tur pasahero cu ta sali rumbo pa Merca. E medida aki, cu ta drenta na vigor diamars 17 di juni 2025, ta diseña pa crea un experiencia di biahe mas eficiente durante e proyecto di construccion di Gateway 2030 cu ta andando.

Bou di e sistema nobo aki, e pasaheronan cu ta biaha pa Merca por drenta e terminal di check-in di Merca no mas trempan cu tres (3) ora prome cu nan ora programa di salida. Pa maneha e fluho di pasahero, lo organisa acceso pa un sistema di grupo cu codigo di color basa riba orario di salida di vuelo, manera describi abou:

Lo asigna cada pasahero cu ta sali na un bentana di tempo pa drenta e terminal basa riba e ora di salida programa di nan vuelo. E medidanan aki ta destina pa mehora e fluho a traves di e proceso di check-in, reduci aglomeracion y mehora e experiencia general di aeropuerto.

Lo determina e slot di tempo pa cada pasahero cu ta bay Merca door di e informacion di vuelo entrega riba e Electronic Disembarkation (ED) Card.

E residentenan cu ta sali for di Aruba pa Merca mester sigui e mesun guianan y drenta e terminal no mas trempan cu 3 ora prome cu nan buelo programa.

Den caso di un retraso di vuelo, e pasaheronan mester mantene nan mes na nan ora di salida original of consulta cu nan compania di aviacion pa mas instruccion.

Pa sostene e proceso aki, e embahadornan di Aeropuerto AUA lo ta staciona na entradanan di terminal pa monitor acceso. Lo pidi e pasaheronan cu yega prome cu nan orario asigna pa warda pafo di e terminal te ora cu yama nan grupo.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 15 di Juni, 2025

Aruba Airport Introduces Passenger Flow Control for U.S. Departures

New Color-Coded Check-In Times Begin Tuesday, June 17

ORANJESTAD: Aruba Airport Authority N.V. (AAA), announces the introduction of a new “Passenger Flow Control” system for all U.S.-bound departing passengers. This measure, which takes effect on Tuesday, June 17, 2025, is designed to create a more efficient travel experience during the ongoing Gateway 2030 construction project.

Under this new system, passengers traveling to the United States may enter the U.S. Check-In Terminal no earlier than three (3) hours prior to their scheduled departure time. To manage passenger flow, access will be organized by a color-coded group system based on flight departure times, as outlined below:

Each departing passenger will be assigned a time window to enter the terminal based on their flight’s scheduled departure time. These measures are intended to improve flow through the check-in process, reduce crowding, and enhance the overall airport experience.

The time slot for each U.S. bound passenger is determined by the flight information submitted on the Electronic Disembarkation (ED) Card.

Residents departing Aruba to the U.S. should follow the same guidelines and enter the terminal no earlier than 3 hours before their scheduled flight.

In the event of a flight delay, passengers must adhere to their original departure time or consult with their airline for further instructions.

To support this process, AUA Airport ambassadors will be stationed at terminal entrances to monitor access. Passengers arriving before their assigned time will be asked to wait outside the terminal until their group is called.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: June 15, 2025

El Aeropuerto de Aruba implementa el control del flujo de pasajeros para las salidas a EE. UU.

Los nuevos horarios de check-in con código de colores comienzan el martes 17 de junio

ORANJESTAD: La Autoridad Aeroportuaria de Aruba (AAA) anuncia la introducción de un nuevo sistema de “Control de Flujo de Pasajeros” para todos los pasajeros que salen hacia los Estados Unidos. Esta medida, que entra en vigor el martes 17 de junio de 2025, busca crear una experiencia de viaje más eficiente durante el proyecto de construcción Gateway 2030.

Con este nuevo sistema, los pasajeros que viajen a Estados Unidos podrán ingresar a la Terminal de Check-In de EE. UU. con al menos tres (3) horas de antelación a su hora de salida programada. Para gestionar el flujo de pasajeros, el acceso se organizará mediante un sistema de grupos con código de colores según la hora de salida del vuelo, como se detalla a continuación:

A cada pasajero que salga se le asignará un horario para ingresar a la terminal, según la hora de salida programada de su vuelo. Estas medidas buscan optimizar el proceso de Check-In, reducir las aglomeraciones y mejorar la experiencia general en el aeropuerto.

El horario para cada pasajero con destino a los EE. UU. se determina según la información del vuelo presentada en la Tarjeta Electrónica de Desembarque (ED).

Los residentes que salgan de Aruba con destino a EE. UU. deben seguir las mismas pautas e ingresar a la terminal con al menos 3 horas de anticipación a su vuelo programado.

En caso de retraso en el vuelo, los pasajeros deben respetar su horario de salida original o consultar con su aerolínea para obtener más instrucciones.

Para apoyar este proceso, habrá embajadores del Aeropuerto AUA en las entradas de las terminales para supervisar el acceso. Los pasajeros que lleguen antes de su hora asignada deberán esperar afuera de la terminal hasta que se llame a su grupo.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 77 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 15 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 15 de junio de 2025