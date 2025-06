Tres vuelo semanal: Latam Airlines ta anuncia vuelo nobo entre Bogotá, Colombia y Aruba [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Latam Airlines a pidi ruta internacional nobo, conectando Colombia y Aruba. E sucursal Colombiano di Latam Airlines, a pidi formalmente pa habri un ruta internacional nobo for di Aeronautica Civil cu lo conecta Aeropuerto Internacional El Dorado na Bogotá cu Aeropuerto Internacional Reina Beatrix na Aruba. E peticion aki ta bin memey di un demanda creciente pa e destinacion Caribense aki y ta busca pa fortalece conectividad entre Colombia y Aruba, tanto pa loke ta trata turismo como comercio.

E proposicion ta inclui opera tres vuelo semanal cu avionnan Airbus A320, cu capacidad pa 174 pasahero distribui den clase “Premium Economy” y “Economy”. Ademas, Latam ta propone pa transporta no solamente pasahero pero tambe carga y post entre tur dos destinacion, ampliando asina su oportunidadnan operacional y comercial.

Tentativamente lo start e vuelonan desde dia 1 di december 2025 pa dos luna di prueba. Si resulta exitoso, lo haci e vuelonan permanente. Lo bula riba dialuna, diabierna y diadomingo, saliendo for di Bogota pa 10:10 am y yega Aruba pa 1:20 pm. E vuelo lo sali bek for di Aruba pa 2:35 pm y yega Bogota pa 3:55 pm.

“Cu e ampliacion di e rutai Bogota pa Aruba, cu un areolinea renombra manera LATAM, nos ta mustra noscompromise pa sigui diversifica nos turismo cu huesped di Colombia y e conneccion cu otro paisnan den Latino America Esaki ta crea mas stabilidad den turismo, y tambe ta habri portanan pa posibilidadnan economico pa nos paisy communidad’’ Minister of Tourism, Transport, and Labor mr. Wendrick Cicilia

“Aruba Tourism Authority ta hopi entusiasma cu e ruta nobodi Latam Airlines, un aerolínea “Legacy” cu ta alinea cu nos strategia como destinacion, esta di trece bishitante di balorhalto y cu ta conecta cu region Suramericano y Colombia. Adicionalmente, LATAM Airlines ta duna empuhe na nos strategia pa Aruba sigui diversifica di nos mercado primario. E vuelo nobo aki tambe ta resultado di e trabou y relacionamiento cu nos tin tur dia cu nos socionan den e region, algo cu nos a construi pa mas di 40 aña.” Ronella Croes, CEO, Aruba Tourism Authority.

“Aruba ta sigui den demanda for di e mercado Latino Americano. Cu e adkisicion aki, nos isla ta beneficia di tres opcion for di Bogota, banda di Avianca y Wingo. Latam Airlines ta un di e aerolineanan mas importante den Larino America, brindando mas opcion pa trece pasahero for di otro destinacion, via e hub na Bogota”, asina Jo-Anne Arends, Aviation Business Axecutive, di Aruba Airport Authority a duna di conoce. “Latam Airlines a cuminsa bula for di Lima pa Aruba y e solo hecho cu ta expandiendo nan red pa nos isla ta pasobra nan tin confiansa den nos destinacion y den e producto Aruba”.

E expansion aki no solamente lo ofrece mas opcion di biahe pa pasaheronan pero tambe lo aumenta e competencia riba e ruta aki, beneficiando consumidonan pa loke ta trata tarifa y servicio. E decision awor ta keda na autoridad di aviacion civil, cu lo evalua e factibilidad di e peticion aki.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den regionCaribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economiastabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion tapa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigury prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnanmoderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Fecha: Juni 18, 2025

Three Weekly Flights:

LATAM Airlines to Launch Direct Service Between Bogotá , Colombia and Aruba

LATAM Airlines is set to introduce a new direct route between El Dorado International Airport (BOG) in Bogota and Queen Beatrix International Airport (AUA) in Aruba. The launch of this service responds to increased demand for Aruba and is expected to enhance connectivity between Colombia and the Caribbean, while supporting both tourism and the strengthening of economic relations.

The planned service includes three weekly flights—on Mondays, Fridays, and Sundays—operated with Airbus A320 aircraft featuring 174 seats in both Premium Economy and Economy classes. In addition to passenger service, LATAM will offer cargo and mail capacity on this route, expanding commercial opportunities between both markets.

Flights are scheduled to begin on December 1, 2025, for an initial two-month period. If performance aligns with expectations, the route will become a permanent addition to LATAM’s network. The flight will depart Bogotá at 10:10 AM, arriving in Aruba at 1:20 PM. The return flight will depart Aruba at 2:35 PM, landing in Bogotá at 3:55 PM.

“With the expansion of the Bogotá–Aruba route by renowned carrier LATAM Airlines, Aruba reaffirms its commitment to diversifying its tourism industry by welcoming more visitors from Colombia and strengthening connectivity with other Latin American countries. This strategic development not only enhances tourism stability but also opens new doors for economic opportunities for our country and its communities.” Minister of Tourism, Transport, and Labor mr. Wendrick Cicilia.

“The Aruba Tourism Authority is excited to welcome this new route by LATAM Airlines—an airline with strong regional presence that aligns with our strategy to attract high-value visitors and enhance connectivity with South America, especially Colombia,” said Ronella Croes, CEO Aruba Tourism Authority. “This development supports our broader goal of market diversification and reflects the long-standing partnerships we’ve built over the past 40 years,said Ronella Croes, CEO, Aruba Tourism Authority.

“Aruba continues to see strong interest from Latin American markets. With this addition, travelers from Bogotá will now have three options to reach our island: Avianca, Wingo, and LATAM,” said Jo-Anne Arends, Aviation BusinessDevelopment Executive, Aruba Airport Authority. “LATAM’s decision to expand its network to include Aruba—following the success of its Lima route—demonstrates confidence in Aruba’s value as a destination and our continued focus on route development.”

This new service adds more choice for travelers while boosting competition on the route—benefiting passengers with greater flexibility, competitive fares, and enhanced service.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Date: June 18, 2025

Tres vuelo s semanal es :

Latam Airlines anuncia nuevo vuelo entre Bogotá , Colombia y Aruba

Latam Airlines pidió una nueva ruta internacional, conectando a Colombia y Aruba. La sucursal Colombiana de Latam Airlines, pidió formalmente abrir una rutainternacional nueva desde la Aeronáutica Civil que conectará al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá con el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix en Aruba. Esta petición llega en medio de una creciente demanda poreste destino Caribeño y busca fortalecer la conectividadentre Colombia y Aruba, tanto para lo referente al turismo como también al comercio.

La propuesta incluye operar tres vuelos semanales con aviones Airbus A320, con una capacidad de 174 pasajeros, distribuida en clase “Premium Económica” y “Económica”. Además, Latam ha propuesto para transportar no solamente pasajeros sino también carga y post entre todoslos destinos, ampliando así sus oportunidadesoperacionales y comerciales.

Tentativamente empezarán los vuelos desde el 1 de diciembre 2025 por dos meses de prueba; si resulta ser exitoso, harán los vuelos permanentes. Volaran los lunes, viernes y domingos, saliendo desde Bogotá a las 10:10 am y llegando a Aruba a la 1:20 pm. El vuelo saldrá desdeAruba a las 2:35 pm y llegara a Bogotá a las 3:55pm.

“Con la ampliación de la ruta Bogotá hacia Aruba, con unaaerolínea tan renombrada como LATAM, estamosmostrando nuestro compromiso para seguir diversificandonuestro turismo con huéspedes de Colombia y la conexióncon otros países en Latinoamérica. Esto crea másestabilidad en el turismo y también abre las puertas a posibilidades económicas para nuestro país y nuestracomunidad” Indicó el Ministro de Turismo, Transporte y Labor Sr. Wendrick Cicilia.

“La Oficina de Turismo de Aruba está muy entusiasmada con esta nueva ruta de Latam Airlines, una aerolínea con ‘legado’ que se alinea a nuestra estrategia como destino, el cual es atraervisitantes de alto valor y conectar con la región Suramericana y Colombia. Adicionalmente, LATAM Airlines le da un empuje a nuestra estrategia para que Aruba siga diversificando nuestromercado primario. Este nuevo vuelo también es el resultado del trabajo y las relaciones que tenemos día tras día con nuestrossocios en la región, que es algo que hemos construido por másde 40 años” dio a conocer Ronella Croes, Directora Ejecutiva (CEO) de la Oficina de Turismo de Aruba.

“Aruba sigue teniendo demanda desde los mercados Latinoamericanos; con esta adquisición, nuestra isla se beneficia de tres opciones desde Bogotá, aparte de Avianca y Wingo. Latam Airlines es una de las aerolíneas másimportantes en Latinoamérica, brindando más opción para traer pasajeros de otros destinos, a través del eje en Bogotá”, dio a conocer Jo-Anne Arends, Ejecutivo de Desarrollo de Negocios, de la Autoridad Aeroportuariade Aruba. “Latam Airlines comenzó a volar desde Lima hacia Aruba y el solo hecho que esta expandiendo sus redes hacia nuestra isla es gracias a que ellos tienenpuesta su confianza en nosotros como destino y en elproducto Aruba”.

Esta expansión no solamente traerá mas opciones de viajepara los pasajeros pero también aumentara la competenciaen esta ruta, beneficiando a los consumidores para lo que trata la tarifa y el servicio. La decision ahora queda en la Autoridad de Aviación Civil, que evaluara la factibilidad de esta petición.

Acerca del Aeropuerto de Aruba AUA

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas operando en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3,2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 77 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 15 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Holandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro.

La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad Arubiana, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Fecha: 18 junio, 2025