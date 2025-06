OM a informa De Meza

Ministerio Publico a cumpli cu e decision di Huez di 25 di juni 2025 den e caso sumario di señor De Meza. Ministerio Publico a informa señor De Meza den un carta si e ta/no ta sospechoso den un investigacion cu ta andando y di cual articulo den Ley ta trata.

Huez a rechasa e peticion di señor De Meza pa duna Ministerio Publico ordo pa pone na haltura di e naturalesa y motibo di e acusacionnan contra dje. A consecuencia Ministerio Publico no a duna ningun declaracion tocante esaki tampoco na señor De Meza.

OM informeert De Meza

Het openbaar ministerie heeft gevolg gegeven aan de beslissing van de rechter van 25 juni 2025 in het kort geding van De Meza. Het openbaar ministerie heeft hem per brief laten weten of hij wel of geen verdachte is in een lopend onderzoek en om welk wetsartikel het zou gaan.

De rechter heeft het verzoek van De Meza om het openbaar ministerie op te dragen hem in kennis te stellen van de aard en reden van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen afgewezen. Hierover heeft het openbaar ministerie dan ook geen mededelingen gedaan aan De Meza.