[VIDEO] Aeropuerto di Aruba a logra e prestigioso LEED Gold Certification [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad, Aruba – 27 di Juni, 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta orguyoso di anuncia cu Queen Beatrix International Airport (Aeropuerto di Aruba) su proyecto di expansion di terminal Gateway 2030 Fase 1A (GW 2030 Fase 1A) a logra e distinguido LEED Gold Certification como e ‘Prome Terminal di Aeropuerto den Caribe’ y e ‘Prome edificio nobo certifica di LEED Gold’ na Aruba. E logro aki ta marca un logro significante den e compromiso di aeropuerto pa crecemento sostenibel y cuido di medio ambiente.

Pa conmemora e logro remarcabel aki, Aeropuerto di Aruba a tene un recepcion chikito riba diahuebs 26 di juni. E evento a conta cu presencia di mr. Wendrick Cicilia, Minister di Turismo y Labor, e Miembronan di Supervision di Directiva di Aruba Airport Authority N.V. y e empleadonan di Aeropuerto di Aruba cu a contribui na realisacion di e certificacion aki. Durante e recepcion a reconoce e esfuerso colaborativo y e vision comparti cu a haci e logro aki posibel, reenforsando e rol di Aeropuerto di Aruba como lider den infrastructura di aviacion sostenibel den Caribe.

E certificacion LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ta un simbolo reconoci di excelencia mundialmente den e edificionan berde. LEED Certification ta provee un structura pa e edificionan berde, eficiente y cu ta spaar gasto, cu ta ofrece beneficionan ambiental, social y di maneho. Pa logra e LEED Gold Certification por score un posibel 60-79 punto di cual Aeropuerto di Aruba a logra 68 punto.

GW 2030 Fase 1A ta encera un expansion di 14.250m2 di e terminal di pasahero di salida di Merca, incluyendo un sala nobo di check-in, baggage hall y oficina di compania di aviacion. Durante henter e proyecto, a implementa un cantidad di diseño y innovacion. E metricanan y e medidanan clave sostenibel di GW 2030 Fase 1A ta inclui:

Eficiencia di energia : 48% menos demanda di energia compara cu e edificio di terminal existente, cu 5% di energia renoba produci na e sitio.

: 48% menos demanda di energia compara cu e edificio di terminal existente, cu 5% di energia renoba produci na e sitio. Conservacion di awa: 24% menos demanda di awa y no ta haci uzo di awa potabel pa irigacion.

24% menos demanda di awa y no ta haci uzo di awa potabel pa irigacion. Maneho di desperdicio: A desvia mas cu 57% di e desperdicio di construccion genera for di e terenonan di destruccion.

A desvia mas cu 57% di e desperdicio di construccion genera for di e terenonan di destruccion. Materialnan: Uzo di contenido recicla y materialnan natural pa mehora e calidad di aire paden y rendimento ambiental.

Uzo di contenido recicla y materialnan natural pa mehora e calidad di aire paden y rendimento ambiental. Transporte: Ta provee ​​stacionnan di combustibel alternativo (charger EV) pa 5.35% di e capacidad total di auto staciona y e vehiculonan cu ta emiti menos emision.

Ta provee ​​stacionnan di combustibel alternativo (charger EV) pa 5.35% di e capacidad total di auto staciona y e vehiculonan cu ta emiti menos emision. Energia alternativo: Panelnan solar y compra di energia berde.

Panelnan solar y compra di energia berde. Calidad di medio ambiente paden: Ventilacion controla pa demanda, iluminacion LED, y materialnan cu tiki VOC pa un clima saludabel paden.

Aeropuerto di Aruba ta hunga un rol crucial den conecta e isla cu mundo y impulsa crecemento y desaroyo economico pa e comunidad local pa medio di turismo y creacion di cuponan di trabou. Reconociendo e importancia di desaroyo sostenibel, Aeropuerto di Aruba a lansa e proyecto Gateway 2030 Terminal Expansion pa atende limitacionnan di capacidad y sigura crecemento den futuro na un manera responsabel pa medio ambiente.

Un compromiso cu futuro

Cu finalisacion di GW 2030 Fase 1A, Aeropuerto di Aruba a haci pasonan significativo pa crea un aeropuerto berde y sostenibel. Pa medio di un colaboracion fuerte entre Aruba Airport Authority N.V. y Netherlands Airport Consultants, a sigura e integracion di principionan di diseño innovativo y sostenibel pa cumpli cu e LEED Gold Standards door di e organo di certificacion di LEED (USGBC). E proyecto di expansion di Terminal Gateway 2030 lo sigui expande, cu fasenan siguiente cu ta andando caba y cu e meta pa mas certificacion di LEED.

Angeline Flemming, Director of Health and Sustainability a expresa: “E logro historico aki ta posibel door di e dedicacion y compromiso di henter e compania y ta subraya e compromiso di AAA cu sostenibilidad, door di prepara y ehecuta e proyectonan na un manera responsabel. AAA ta bon consciente di su responsabilidad pa opera na e manera mas sostenibel posibel, cu ta inclui mantencion di facilidadnan y mantencion na e facilidadnan di aeropuerto.”

“Diseña y construi facilidadnan basa riba principionan di Leed ta duna nos team guianan cla pa inclui e principionan di eficiencia y sostenibilidad for di trempan den nos proyectonan. Como compania, nos ta comprometi na baha nos comsumo di energia y awa y construi segun e principionan aki ta garantisa resultadonan positivo”, asina Gilbert Rafael, Chief Development & Technology di AAA a expresa.

Tocante AUA Airport Tocante AUA Airport AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando

servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 76% ta di Merca y Canada, 16% ta di Latino America, 5% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 27 di Juni, 2025

Aruba Airport Achieves Prestigious LEED Gold Certification

Oranjestad, Aruba – June 27, 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is proud to announce that Queen Beatrix International Airport’s Gateway 2030 Phase 1A Terminal Expansion project (GW 2030 Phase 1A) has achieved the esteemed LEED Gold Certification as the 1st Airport Terminal in the Caribbean and the 1st LEED Gold Certified new building in Aruba. This achievement marks a significant milestone in the airport’s commitment to sustainable growth and environmental stewardship.

To commemorate this remarkable achievement, Aruba Airport held a small reception on June 26, 2025. The event was attended by the Minister of Tourism, Transport and Labor, Mr. Wendrick Cicilia, members of the Board of Supervisory Directors of Aruba Airport Authority N.V., and Aruba Airport employees who contributed to the realization of this certification. The reception recognized the collaborative effort and shared vision that made this milestone possible, reinforcing Aruba Airport’s role as a leader in sustainable aviation infrastructure in the Caribbean.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is a globally recognized symbol of excellence in green buildings. LEED certification provides a framework for healthy, highly efficient, and cost-saving green buildings, which offer environmental, social, and governance benefits. To achieve the LEED Gold certification, a possible 60 – 79 points can be earned of which Aruba Airport achieved 68 points.

GW 2030 Phase 1A encompasses a 14,250m² expansion of the US Departures Passenger Terminal, including a new check-in hall, baggage hall, and airline offices. Throughout the project, numerous design choices and innovations were implemented. Key sustainable metrics and measures of GW 2030 Phase 1A include:

Energy Efficiency : 48% less energy demand compared to the existing terminal building, with 5% renewable energy produced on-site.

: 48% less energy demand compared to the existing terminal building, with 5% renewable energy produced on-site. Water Conservation : 24% less water demand and no potable water used for irrigation.

: 24% less water demand and no potable water used for irrigation. Waste Management : Over 57% of onsite generated construction waste was diverted from landfills.

: Over 57% of onsite generated construction waste was diverted from landfills. Materials : Use of recycled content and natural materials to enhance indoor air quality and environmental performance.

: Use of recycled content and natural materials to enhance indoor air quality and environmental performance. Transportation : Provides alternative-fuel stations (EV chargers) for 5.35% of the total parking capacity and low-emitting vehicles

: Provides alternative-fuel stations (EV chargers) for 5.35% of the total parking capacity and low-emitting vehicles Alternative Energy : Solar panels and green power purchasing.

: Solar panels and green power purchasing. Indoor Environmental Quality: Demand-controlled ventilation, LED lighting, and low VOC materials for a healthy indoor climate

Aruba Airport plays a crucial role in connecting the island with the world and driving economic growth and development for the local community through tourism and job creation. Recognizing the importance of sustainable development, Aruba Airport launched the Gateway 2030 Terminal Expansion project to address capacity constraints and ensure future growth in an environmentally responsible manner.

A Commitment to the Future With the completion of GW 2030 Phase 1A, Aruba Airport has made significant strides towards creating a green and sustainable airport. Through a strong collaboration between Aruba Airport Authority N.V. and Netherlands Airport Consultants, the integration of innovative and sustainable design principles to meet the LEED Gold Standards by the LEED certifying body (USGBC) was ensured. The Gateway 2030 Terminal Expansion project will continue to expand, with subsequent phases already underway and aiming for further LEED certifications.

Angeline Flemming, Director of Health and Sustainability stated: “This historical achievement was made possible by the dedication and commitment of the entire company and highlights AAA’s commitment to sustainability, by preparing and executing projects in a responsible way. AAA is keenly aware of its responsibility to operate in the most sustainable way possible, and this includes maintenance and construction of facilities at the airport.”

“Designing and constructing facilities based on Leed principles gives our team clear guidelines to include efficiency and sustainability principles early on in our projects. As a company, we are committed to lowering our power and water consumption and building according to these principles guarantees positive results.” according to Gilbert Rafael, Chief Development &Technology for AAA.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 16% from Latin America, 5% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: June 27, 2025

El Aeropuerto de Aruba obtiene la prestigiosa certificación LEED Gold

Oranjestad, Aruba – Junio 27, 2025 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se enorgullece de anunciar que el proyecto de ampliación de la terminal Gateway 2030 Fase 1A (GW 2030 Fase 1A) del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aeropuerto de Aruba) ha obtenido la prestigiosa certificación LEED Gold como primera terminal aeroportuaria del Caribe y primer edificio nuevo con certificación LEED Gold de Aruba. Este logro marca un hito importante en el compromiso del aeropuerto con el crecimiento sostenible y la gestión medioambiental.

Para conmemorar este notable logro, el Aeropuerto de Aruba ofreció una pequeña recepción el 26 de junio de 2025. Al evento asistieron el Ministro de Turismo, Transporte y Trabajo, Sr. Wendrick Cicilia, miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. y empleados del Aeropuerto de Aruba que contribuyeron a la realización de esta certificación. La recepción reconoció el esfuerzo de colaboración y la visión compartida que hicieron posible este hito, consolidando el papel del Aeropuerto de Aruba como líder en infraestructura de aviación sostenible en el Caribe.

La certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) es un símbolo de excelencia en edificaciones sostenibles reconocido mundialmente. Esta certificación proporciona un marco para edificaciones sostenibles saludables, altamente eficientes y económicas, que ofrecen beneficios ambientales, sociales y de gobernanza. Para obtener la certificación LEED Gold, se pueden obtener entre 60 y 79 puntos, de los cuales el Aeropuerto de Aruba obtuvo 68.

La Fase 1A del GW 2030 comprende una ampliación de 14.250 m² de la Terminal de Pasajeros de Salidas de EE. UU., que incluye una nueva sala de Check-In, una sala de equipajes y oficinas para las aerolíneas. A lo largo del proyecto, se implementaron numerosas decisiones de diseño e innovaciones. Las métricas y medidas de sostenibilidad clave de la Fase 1A del GW 2030 incluyen:

Eficiencia energ é tica : 48% menos de demanda energética en comparación con el edificio terminal existente, con un 5% de energía renovable producida en el lugar.

: 48% menos de demanda energética en comparación con el edificio terminal existente, con un 5% de energía renovable producida en el lugar. Conservaci ón del agua : 24% menos de demanda de agua y no se utiliza agua potable para el riego.

: 24% menos de demanda de agua y no se utiliza agua potable para el riego. Gesti ón de residuos: Más del 57% de los residuos de construcción generados en la obra se desviaron de los vertederos.

Más del 57% de los residuos de construcción generados en la obra se desviaron de los vertederos. Material e s : Uso de contenido reciclado y materiales naturales para mejorar la calidad del aire interior y el rendimiento ambiental.

: Uso de contenido reciclado y materiales naturales para mejorar la calidad del aire interior y el rendimiento ambiental. Transporte : Proporciona estaciones de combustible alternativo (cargadores de vehículos eléctricos) para el 5,35 % de la capacidad total de estacionamiento y vehículos de bajas emisiones.

: Proporciona estaciones de combustible alternativo (cargadores de vehículos eléctricos) para el 5,35 % de la capacidad total de estacionamiento y vehículos de bajas emisiones. Energ ía A lternativa : Paneles solares y compra de energía verde.

: Paneles solares y compra de energía verde. Calidad ambiental en interiores: Ventilación controlada por demanda, iluminación LED y materiales con bajo contenido de COV para un clima interior saludable

El Aeropuerto de Aruba desempeña un papel crucial para conectar la isla con el mundo e impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la comunidad local mediante el turismo y la creación de empleo. Reconociendo la importancia del desarrollo sostenible, el Aeropuerto de Aruba puso en marcha el proyecto de ampliación de la terminal Gateway 2030 para hacer frente a las limitaciones de capacidad y garantizar el crecimiento futuro de una manera responsable con el medio ambiente.

Un compromiso con el futuro

Con la finalización de la Fase 1A del GW 2030, el Aeropuerto de Aruba ha logrado avances significativos en la creación de un aeropuerto ecológico y sostenible. Gracias a la sólida colaboración entre la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. y Netherlands Airport Consultants, se garantizó la integración de principios de diseño innovadores y sostenibles para cumplir con los Estándares LEED Gold del organismo certificador LEED (USGBC). El proyecto de Expansión de la Terminal Gateway 2030 continuará expandiéndose, con fases posteriores ya en marcha y con el objetivo de obtener nuevas certificaciones LEED.

Angeline Flemming, Directora de Salud y Sostenibilidad, declaró: “Este logro histórico fue posible gracias a la dedicación y el compromiso de toda la empresa y pone de relieve el compromiso de AAA con la sostenibilidad, mediante la preparación y ejecución de proyectos de forma responsable. AAA es plenamente consciente de su responsabilidad de operar de la forma más sostenible posible, lo que incluye el mantenimiento y la construcción de las instalaciones del aeropuerto”.

“El diseño y la construcción de instalaciones basados ​​en los principios Leed proporciona a nuestro equipo unas directrices claras para incorporar principios de eficiencia y sostenibilidad desde el principio de nuestros proyectos. Como empresa, nos comprometemos a reducir nuestro consumo de energía y agua, y construir según estos principios garantiza, resultados positivos”, según Gilbert Rafael, Director de Desarrollo y Tecnología de AAA.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más activos de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindar servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo.

Los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA comprenden un 76% de Estados Unidos y Canadá, un 16% de América Latina, un 5% de Europa y un 4% del Caribe holandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a la población hospitalaria y multilingüe y al entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba.

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el Aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Junio 27, 2025