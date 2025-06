Garage Centraal lo celebra un edicion mas di e tremendo “Autonights” diahuebs awor.

Posted in

ORANJESTAD – Centraal ta anuncia e siguiente edicion di “Autonights”, cual ta e anochi di compra cu horario especial di 6’or di atardi te cu 9’or di anochi. Esaki ta un evenemento cu ta especialmente dedica pa ofrece un manera conveniente pa esnan cu ta buscando nan siguiente auto.

Durante Autonights, bo por haya informacion y selecciona for di un variacion amplio di autonan di calidad for di algun di e marca mas confiabel mundialmente, entre otro Hyundai, Isuzu, Volkswagen, Leapmotor, GAC Motor cu Riddara. Sea cu bo ta busca un auto familiar, un vehiculo electrico eficiente of un pickup potente, tur ta disponibel den stock awor, cla pa bo hibe bo cas.

Mas conveniente ainda, Garage Centraal a caba di haya stock di autonan nobo, cu locual lo ta cla pa ofrece clientenan for di e tremendo Hyundai Tucson te cu e modelonan di e marca GAC, cual for di e momento cu a haci su entrada den mercado oficialmente a haya un acogida sumamente positivo, te cu nan no ta keda den showroom di Garage Centraal pa hopi tempo.

Esaki tambe ta e prome Autonights cu ta mira e regreso na Aruba di e legendario hatchback Polo di Volkswagen, y tin ademas un stock nobo di e pickup electrico RD6 di Riddara. Por tanto opcionnan tin pa un y tur na e momento aki.

Un parti importante di e evento aki ta cu banconan lo ta presente den showroom, cla pa yuda cu financiamento pa e auto di Garage Centraal cual bo ta desea di cumpra. No tin mester di haci cita of inverti tempo den banco pa financia bo auto – cliente por selecciona nan auto, y di biaha inicia e proceso di financiamento pa nan auto den un solo bishita di manera conveniente.

Den e sentido aki ta importante pa cliente bin cu e documentonan cu ta ser pidi dor di banconan, inclui rijbewijs, ID valido, ultimo dos payslip (4 si ta cobra cada 15 dia), y carta di trabou. Algun banco lo pidi un recibo di awa of coriente na bo nomber. Y si no tin tur e papelnan e dia di e evenemento, ainda ta conveniente pa asisti, como cu e proceso di solicitud di credito por ser inicia den e comodidad di nos showroom, y e papelnan cu falta por ser duna manera nan ta disponibel.

“Nos a crea Autonights pa duna nos clientenan un experiencia di compra auto mas trankil pa esnan cu tiki tempo den nan dia, combinando comodidad, stock amplio, banconan presente yofertanan riba modelonan selecta” segun Marketing Manager di Garage Centraal. “cu ofertanan riba varios auto y banconan presente cla pa yuda cu financiamento, esaki ta un excelente oportunidad pa busca bo siguiente auto.”

Asina ta e invitacion ta keda pa un y tur pa asisti diahuebs awor entre 6’or di atardi cu 9’or di Anochi, na e tremendo “Auto Nights” di Garage Centraal.