Iregularidadnan relaciona cu fundacion scol particular

Den cuadro di un investigacion penal cu tin andando, Afpakteama detene un persona awe riba sospecho di estafa y labamento di placa. Durante e accion a confisca administracion como tambecargadornan di informacion.

E investigacion ta dirigi riba iregularidadnan relaciona cu fundacion di un scol particular na Aruba, yama NederlandsOnderwijs Aruba (NOA). Nunca no a aplica pa un permiso pa ofrece enseñansa, pero si a publica riba un website y un paginadi Facebook cu e scol lo cuminsa den aña escolar 2025-2026. Hende interesa por a inscribi nan mes via un formulario riba e website.

Un suplica ta bay na personanan cu a inscribi nan yiu na e scolaki y/of a realisa pago di inscripcion, pa meld nan mes na polis.Bo persona por tuma contacto via 527-3158.

Onregelmatigheden rond oprichting particuliere school

In het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek heeft het Afpakteam vandaag een verdachte aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen. Tijdens de actie zijn administratieve bescheiden en gegevensdragers in beslag genomen.

Het onderzoek richt zich op verschillende onregelmatigheden rondom de oprichting van een particuliere school in Aruba, genaamd Nederlands Onderwijs Aruba (NOA). Zo is er nooit een vergunning aangevraagd om onderwijs aan te bieden, maar werd er op een website en op facebook wel al geadverteerd dat de school in het schooljaar 2025-2026 zou starten. Personen konden zich via een formulier op de website inschrijven.

Personen die zich hebben ingeschreven bij deze school en/of inschrijvingsgeld hebben betaald, worden verzocht zich te melden bij de politie. U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 527-3158.