A nombra James Fazio como CEO Interino di Aruba Airport Authority N.V. [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), administrado y operado di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, ta contento di anuncia e nombracion di James Fazio como Hefe Ehecutivo Interino, entrante 1 di augustus 2025.

E transicion di liderazgo aki ta bin despues di e conclusion exitoso di e mandato di e Team di Maneho Interino, cu a guia e organisacion durante e ultimo 12 lunanan pa medio di un realineacion strategico, operacionnan continuo y tambe transicion gradual di tur e aerolineanan cu destinacion pa Merca pa e terminal nobo di check-in y tumando den uzo e sistema nobo di maneho di maleta completamente automatisa, aumento di cantidad di pasahero y e retonan operacional. E decision pa nombra un CEO Interino ta garantisa e enfoke continuo riba excelencia operacional, sostenibilidad y prioridadnan stretegico, mientras ta tuma e pasonan final pa formalisa un Strategic Cooperation Agreement (SCA) entre Gobierno di Aruba, AAA y Royal Schiphol Group (RSG). Den e rol aki, James Fazio lo zorg pa nos capitalisa riba su experticio pa sostene excelencia operacional mientras su liderazgo ta facilita e periodo critico aki y ta pone e base pa e CEO permanente por asumi responsabilidad sin problema bou di e acuerdo binidero.

James Fazio ta un ehecutivo di aeropuerto cu experiencia amplio den liderazgo, anteriormente el a fungi como CEO di Aruba Airport Authority N.V. di aña 2013 te cu aña 2019. Su bishita recien na nos isla den luna di juni 2025 a reafirma su familiaridad cu e operacionnan y vision strategico di Aeropuerto di Aruba, esaki ta pone cu e ta bon posiciona pa guia e organisacion durante e fase di transicion aki.

“Nos ta sigur cu James Fazio su conocemento profundo di Aeropuerto di Aruba y su liderazgo demostra lo provee continuidad fuerte segun cu nos ta move den e transicion nobo importante aki”, asina Marion Kan, Presidente Hunta di Directornan di Supervision (BOSD) di AAA a bisa. El a continua bisando cu: “Su regreso ta reenforsa nos compromiso continuo cu stabilidad, siguridad y progreso a largo plaso, mientras nos ta atende cu e retonan ocasional cu por surgi cu e ekiponan nobo y procesonan den un aeropuerto cu capacidad limita.”

E nombracion interino di James Fazio ta parti di e acuerdo cu Royal Schiphol Group, e partner strategico di hopi tempo di AAA, cu ta provee e funcion di CEO bou di e terminonan di e SCA. Su rol lo enfoca riba mantencion di stabilidad den operacionnan diario, sostene cumplimento cu regulacion prome cu e audit di DCCA y garantisa implementacion corecto di iniciativanan clave, manera planificacion y ehecucion di mantencion, manera Fase 1B y e aceleracion di e fasenan 2 y 3 di e proyecto di expansion di terminal di Gateway 2030.

Hunta di Supervision, accionistanan di AAA y RSG ta gradici e Team di Maneho Interino; Aisha Anthony, Jurgen Benschop y Barbara Brown, pa nan liderazgo, compromiso y dedicacion incansabel durante e aña cu a pasa. A pesar di enfrenta varios reto, nan guia constante a garantisa e continuidad di negoshi, progreso y resiliencia durante un periodo di transicion critico pa AAA.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 2 di July, 2025

James Fazio Appointed Interim CEO of Aruba Airport Authority N.V.

ORANJESTAD, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), the manager and operator of Queen Beatrix International Airport, is pleased to announce the appointment of Mr. James Fazio as Interim Chief Executive Officer, effective August 1, 2025.

This leadership transition follows the successful conclusion of the Interim Management Team’s (IMT) period and mandate, which led the organization over the past 12 months through a strategic realignment, continued operations as well as the phased transition of all US-bound airlines in the new check-in hall and taking into use the new fully automated baggage handling system, increase in passenger volumes and operational challenges. The decision to appoint an interim CEO ensures continued focus on operational excellence, sustainability, and strategic priorities, as final steps are taken toward formalizing a new Strategic Cooperation Agreement (SCA) between the Government of Aruba, AAA and Royal Schiphol Group (RSG). Within this role Mr. Fazio ensures we capitalize on his expertise to sustain operational excellence while his leadership bridges this critical period and lays the groundwork for the permanent CEO to seamlessly assume responsibility under the upcoming agreement.

Mr. Fazio, a seasoned airport executive with extensive leadership experience, previously served as CEO of Aruba Airport Authority N.V. from 2013 to 2019. His recent visit to the island in June 2025 reaffirmed his familiarity with Aruba Airport’s operations and strategic vision, making him well-positioned to guide the organization during this transitional phase.

“We are confident that James Fazio’s deep understanding of Aruba Airport and his proven leadership will provide strong continuity as we move through this important new transition,” said Marion Kan, Chairperson of the Board of Supervisory Directors (BOSD) of AAA. “His return reinforces our ongoing commitment to stability, safety, and long-term progress, even as we address occasional challenges that are expected with new equipment and processes in a capacity-constrained airport.”

Mr. Fazio’s interim appointment is part of the agreement with Royal Schiphol Group, AAA’s long-standing strategic partner, which provides the CEO function under the terms of the SCA. His role will focus on maintaining stability in daily operations, supporting regulatory compliance ahead of the DCAA audit, and ensuring smooth implementation of key initiatives such as maintenance planning and execution, as well the construction of Phase 1B and the acceleration of the next Phases 2 & 3 of the Gateway 2030 Terminal Expansion project.

The BOSD, shareholders of AAA, and RSG would like to thank the Interim Management Team — Aisha Anthony, Jurgen Benschop, and Barbara Brown — for their leadership, commitment and relentless dedication during the past year. Despite facing several challenges, their steady guidance ensured business continuity, progress, and resilience during a critical transition period for AAA.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: July 2, 2025

James Fazio nombrado Director Ejecutivo interino de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V.

ORANJESTAD, Aruba – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA), administradora y operadora del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, se complace en anunciar el nombramiento del Sr. James Fazio como Director Ejecutivo Interino, a partir del 1 de agosto de 2025.

Esta transición de liderazgo se produce tras la conclusión con éxito del mandato del Equipo de Gestión Interino (IMT), que dirigió la organización a través de un reajuste estratégico, la continuación de las operaciones, así como la transición gradual de todas las aerolíneas con destino a EE.UU. a la nueva sala de Check-In y la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de tratamiento de equipajes totalmente automatizado en los últimos 12 meses. La decisión de nombrar a un director general interino garantiza que se siga prestando atención a la excelencia operativa, la sostenibilidad y a las prioridades estratégicas, mientras se dan los últimos pasos hacia la formalización de un nuevo Acuerdo de Cooperación Estratégica (SCA) entre el Gobierno de Aruba, AAA y Royal Schiphol Group (RSG). En esta función, el Sr. Fazio se asegura de que aprovechemos de su experiencia para mantener la excelencia operativa mientras su liderazgo cierra este período crítico y sienta las bases para que el CEO permanente asuma sin problemas la responsabilidad según el próximo acuerdo.

El Sr. Fazio, un experimentado ejecutivo aeroportuario con amplia experiencia de liderazgo, ocupó anteriormente el cargo de CEO de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. de 2013 a 2019. Su reciente visita a la isla en junio de 2025 reafirmó su familiaridad con las operaciones y la visión estratégica del Aeropuerto de Aruba, por lo que está bien posicionado para guiar a la organización durante esta fase de transición.

“Confiamos en que el profundo conocimiento que James Fazio tiene del Aeropuerto de Aruba y su liderazgo que ha sido demostrado proporcionarán una sólida continuidad a medida que avanzamos en esta nueva e importante transición”, declaró Marion Kan, Presidente del Consejo de Administración Supervisora (BOSD) de la AAA. “Su regreso refuerza nuestro compromiso continuo con la estabilidad, la seguridad y el progreso a largo plazo, incluso mientras abordamos los desafíos ocasionales que se esperan con nuevos equipos y procesos en un aeropuerto de capacidad limitada.”

El nombramiento interino del Sr. Fazio forma parte del acuerdo con RSG, socio estratégico de AAA desde hace tiempo, quien asume la función de CEO según los términos del Acuerdo de Cooperación Estratégica. Su función se centrará en mantener la estabilidad de las operaciones diarias, apoyar el cumplimiento normativo antes de la auditoría de la DCAA y asegurar la correcta implementación de iniciativas clave, como la planificación y ejecución del mantenimiento, así como la Fase 1B y la aceleración de las Fases 2 y 3 del proyecto de Expansión de la Terminal Gateway 2030.

El Consejo de Administración Supervisor, los accionistas de AAA, y RSG desean agradecer al Equipo de Gestión Interina (Aisha Anthony, Jurgen Benschop y Barbara Brown) por su liderazgo, compromiso y dedicación incansable durante el último año. A pesar de enfrentar diversos desafíos, su firme liderazgo garantizó la continuidad del negocio, el progreso y la resiliencia durante un período de transición crítico para la AAA.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 77 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 15 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 2 de julio de 2025