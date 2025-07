Ultimo oportunidad pa entrega e declaracion di inkomstenbelasting di aña 2023 E fecha final ta 21 di juli 2025

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto a caba di saca e cartanan di recordatorio (aanmaning) pa loke

ta trata e formulario di inkomstenbelasting di aña 2023. E contribuyentenan cu a ricibi e formulario di

declaracion 2023 y cu ainda no a entrega esaki, lo ricibi e carta menciona via post den e dianan venidero.

Fecha oficial

E carta di recordatorio ta fecha 10 di juli 2025. E contribuyentenan cu ainda no a cumpli cu nan deber di

entrega e declaracion di inkomstenbelasting 2023, ta haya algun dia mas pa cumpli. E ultimo dia cu mester

entrega e declaracion ta 21 di juli 2025.

Si e declaracion ta entrega caba

Na e contribuyentenan cu mientrastanto a entrega nan declaracion di inkomstenbelasting 2023 y a ricibi e

carta di recordatorio, Departamento di Impuesto ta pidi pa considera e carta aki como no manda.

Incumplimento

Esaki ta un ultimo oportunidad. Si no entrega e declaracion 2023 of entrega esaki laat, esta despues di dia

21 di juli 2025, Inspector lo impone un boet na momento cu saca e cobransa definitivo. E boet ta 5% di e

suma di impuesto y ta minimo Afl. 250,- y maximo Afl. 10.000,-. E boet aki no ta necesario si e contribuyente

cumpli na tempo. Alabes, Inspector lo impone un cobransa taxativo na e contribuyentenan cu no a entrega e

declaracion. E cobransa aki ta basa riba un calculacion di e entrada fiscal.

Ta importante pa menciona cu e termino legal pa entrega e declaracion di inkomstenbelasting 2023 a vence

dia 9 di oktober 2024. A duna e contribuyentenan cu no a alcansa pa entrega nan declaracion di

inkomstenbelasting 2023 promer cu e fecha menciona un termino di extension di 2 luna mas y esaki a vence

dia 9 di december 2024.

Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na e contribuyentenan cu ainda falta pa entrega nan

declaracion di inkomstenbelasting di aña 2023, pa entrega esaki mas lihe posibel y no mas laat cu dia 21 di

juli 2025 pa asina evita gastonan y consecuencianan indesea.

Gerencia di Departamento di Impuesto

2 di juli 2025