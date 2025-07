Awe abo por ta e siguiente miyonario di Aruba

ORANJESTAD, Aruba – 4 di juli 2025: Diamars anochi e resultado di Mini Mega a ser conoci

unda cu e numbernan cu a sali tabata: 03-07-15-16 y Mega Ball: 07 y no tabata tin ganado pa e

prome premio. Segundo premio a conoce un total di 4 ganado cu tabata tin e 4 numbernan bon,

pero sin e Mega Ball. Ticketnan ganado a wordo bendi na Candy’s Lottery, Mama Trida Lottery,

The Market y Mandingo’s Snack.

Si tin un ganado awe nochi, e lo bira e segundo miyonario pa aña 2025! E prome miyonario di

2025 tabata na februari ultimo cu a gana e suma record di Afl. 4.350.000,- y e ticket ganado a

wordo bendi na Mahuma Lottery.

Awe diabierna 4 di juli Mini Mega su jackpot a bira 875 mil florin y cu 2 florin mas, bo por gana

e jackpot di 425 mil florin extra cu ta pone e suma bira un total di 1 miyon 300 mil florin!

Pa sigura bo Mega Ball, bo por cumpra bo numbernan di suerte of un loco y pidi pa e combo di

All Mega Ball cu lo costa 75 florin y cu Mega Plus, e ticket lo costa 105 florin. Scohe bo

numbernan di 01 te cu 30 y pidi bo rebendedo preferí pa bo combo di All Mega Ball pa asina bo

tin tur e Mega Ballnan den wega!

Cumpra bo ticket trempan pa bo tambe den wega pa gana e gran total di 1 miyon 300 mil florin

riba 4th of July!

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di

Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e

diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Tambe lo por hunga Lotto Online door di

bishita: play.lottoaruba.com pa por registra. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos

isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den

deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.