Reenforsando compromiso cu siguridad di e areanan restringi di aeropuerto, Aruba Airport Authority N.V. a clausura “Safety Week” cu exito

Oranjestad- Aruba Airport Authority N.V. (AAA) orguyosamente a conclui cu e “Safety Week” anual, cu a tuma luga di 23 di juni pa 27 di juni 2025, cu un enfoke fuerte pa promove conscientisacion di siguridad y miho practicanan den henter e operacion di e airside di aeropuerto.

Safety Week ta un iniciativa clave pa AAA, resaltando e importancia crucial di mantene e normanan di siguridad mas halto den e areanan caminda operacionnan di avion ta tuma luga. Trahando cerca di avion ta rekeri atencion constante pa siguridad. E “Safety Week” aki tabata un recordatorio significativo cu pa mantene nos aeropuerto sigur ta un responsabilidad comparti, un cu ta inclui tur hende for di personal di aerolinea y tripulacionnan di combustibel te na e esnan cu ta atende cu maleta, controladonan di trafico aereo, esnan cu ta responde na emergencia, team di mantencion y hopi otro cu ta traha tur dia tras di cortina.

Durante henter siman, AAA a organisa un serie di presentacion atractivo y sesionnan interactivo, invitando henter e comunidad di aeropuerto pa participa. Partnernan y stakeholdernan clave a duna un bista valioso riba diferente aspecto di siguridad di airside:

FMSA (Fuels Marketing & Supply Aruba N.V.): A duna un bista riba e proceso di suministra combustibel pa avion y e peligernan asocia cu esaki.

Brandweer Aruba: A destaca nan rol vital den reaccion di emergencia y colaboracion cu AAA.

Gen Air: A aplica e proceduranan y e riesgonan envolvi den servicio di “ground handling”.

AAA Safety Office: A comparti e protocolnan di emergencia specifico pa Aeropuerto di Aruba.

AAA Development & Technology Unit: A papia tocante con ta integra siguridad den cada proyecto di infrastructura y desaroyo.

Control di trafico aereo di ANSA: A demostra con ta mantene siguridad den movecion y coordinacion di trafico di avion den aire.

American Airlines: A ofrece un perspectiva riba e proceduranan di siguridad for di un punto di bista di e operacionnan di aerolinea.

E siman a conclui cu un Foreign Object Debris (FOD) Walk di e di dos kwartaal, un inspeccion crucial di siguridad caminda alrededor di 90 persona di diferente comunidad di aeropuerto a participa. Hunto, nan a uni forsa pa identifica y kita sushi cu por ta un peliger pa e operacionan di avion. E iniciativa trimestral aki ta un medida proactivo pa yuda mantene un ambiente di operacion sigur pa tanto e avion como pa e personal di aeropuerto.

Andry Lopez, Safety & Compliance Manager na AAA, a enfatisa e importancia di e iniciativa aki: “Safety Week ta mas cu djis un serie di evento, e ta un refleho di nos compromiso cu un cultura di siguridad cu ta extende den tur skina di aeropuerto. Door di

trece nos partnernan y nos coleganan hunto, nos ta reenforsa e mensahe cu siguridad ta un responsabilidad di tur dia.”

AAA ta extende palabra di gratitud na tur participante y tur partner cu a contribui na e exito di Safety Week 2025 y ta reafirma su compromiso pa mantene un area di aeropuerto sigur pa un y tur.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 4 di Juli, 2025

Aruba Airport Authority N.V. Successfully Concludes Safety Week, Reinforcing Commitment to Airside Safety

ORANJESTAD, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) proudly concluded its annual Safety Week, held from June 23 to June 27, 2025, with a strong focus on promoting safety awareness and best practices across the airport’s airside operations.

Safety Week is a key initiative for AAA, highlighting the critical importance of maintaining the highest safety standards in environments where aircraft operations take place. Working near aircraft requires constant attention to safety. This dedicated week was a powerful reminder that keeping our airport safe is a shared responsibility—one that includes everyone from airline staff and fueling crews to baggage handlers, air traffic controllers, emergency responders, maintenance teams, and many others who work behind the scenes every day.

Throughout the week, AAA organized a series of engaging presentations and interactive sessions, inviting the entire airport community to participate. Key partners and stakeholders provided valuable insights into the diverse aspects of airside safety:

FMSA (Fuels Marketing & Supply Aruba N.V.) – Provided insights into the aircraft fueling process and associated hazards.

Aruba Fire Department Rescue & Firefighting Services (BWA) – Highlighted their vital role in emergency response and collaboration with AAA.

Gen Air – Explained the procedures and risks involved in ground handling services.

AAA Safety Office – Shared emergency protocols specific to Aruba Airport.

AAA Development & Technology Unit – Discussed how safety is integrated into every infrastructure and development project.

ANSA Air Traffic Control – Demonstrated how safety is maintained in aircraft traffic movement and coordination in the air.

American Airlines – Offered a perspective on safety procedures from an airline operations standpoint.

The week concluded with AAA’s Quarter 2 Foreign Object Debris (FOD) Walk—a critical safety inspection involving approximately 90 participants from various parts of the airport community. Together, they joined forces to identify and remove debris that could pose a hazard to aircraft operations. This quarterly initiative is a proactive measure to help maintain a safe operating environment for both aircraft and airport personnel.

Andry Lopez, Safety & Compliance Manager at AAA, emphasized the importance of the initiative: “Safety Week is more than just a series of events—it’s a reflection of our commitment to a culture of safety that extends across every corner of the airport. By bringing together our partners and colleagues, we reinforce the message that safety is everyone’s responsibility, every day.”

AAA extends its gratitude to all participants and partners who contributed to the success of Safety Week 2025 and reaffirms its commitment to maintaining a safe and secure airport environment for all.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: July 4, 2025

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. concluye con éxito la Semana de la Seguridad, reforzando su compromiso con la seguridad aérea

ORANJESTAD, Aruba – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se enorgullece de haber concluido su Semana de la Seguridad anual, celebrada del 23 al 27 de junio de 2025, con un fuerte enfoque en la promoción de la concienciación sobre la seguridad y las mejores prácticas en todas las operaciones de la zona de operaciones del aeropuerto.

La Semana de la Seguridad es una iniciativa clave para la AAA, que destaca la importancia crucial de mantener los más altos niveles de seguridad en los entornos en los que se realizan operaciones aéreas. Trabajar cerca de aeronaves exige una atención constante a la seguridad. Esta semana dedicada fue un poderoso recordatorio de que mantener la seguridad de nuestro aeropuerto es una responsabilidad compartida, que incluye a todos, desde el personal de las aerolíneas y las tripulaciones de abastecimiento de combustible hasta los manipuladores de equipajes, los controladores aéreos, los equipos de respuesta a emergencias, los equipos de mantenimiento y muchos otros que trabajan entre bastidores todos los días.

A lo largo de la semana, AAA organizó una serie de interesantes presentaciones y sesiones interactivas, invitando a toda la comunidad aeroportuaria a participar. Socios clave y partes interesadas aportaron valiosa información sobre los diversos aspectos de la seguridad en el lado aire:

FMSA (Fuels Marketing & Supply Aruba N.V.) – Proporcionó información sobre el proceso de abastecimiento de combustible de las aeronaves y los peligros asociados.

Servicios de rescate y extinción de incendios del Departamento de Bomberos de Aruba (BWA) – Destacaron su papel vital en la respuesta a emergencias y la colaboración con AAA.

Gen Air – Explicó los procedimientos y riesgos involucrados en los servicios de asistencia en tierra.

Oficina de Seguridad AAA – Protocolos de emergencia compartidos específicos del Aeropuerto de Aruba.

Unidad de Desarrollo y Tecnología AAA: Se analizó cómo se integra la seguridad en cada proyecto de infraestructura y desarrollo.

Control de tráfico aéreo ANSA: demostró cómo se mantiene la seguridad en el movimiento y la coordinación del tráfico aéreo en el aire.

American Airlines – Ofreció una perspectiva sobre los procedimientos de seguridad desde el punto de vista de las operaciones de las aerolíneas.

La semana concluyó con la Caminata de Residuos de Objetos Extraños (FOD) del segundo trimestre de la AAA, una inspección de seguridad crucial en la que participaron aproximadamente 90 participantes de diversos sectores de la comunidad aeroportuaria. Juntos, unieron fuerzas para identificar y retirar los residuos que podrían representar un riesgo para las operaciones de las aeronaves. Esta iniciativa trimestral es una medida proactiva para ayudar a mantener un entorno operativo seguro tanto para las aeronaves como para el personal del aeropuerto.

Andry López, Gerente de Seguridad y Cumplimiento de la AAA, destacó la importancia de la iniciativa: “La Semana de la Seguridad es más que una serie de eventos; es un reflejo de nuestro compromiso con una cultura de seguridad que se extiende a cada rincón del aeropuerto. Al reunir a nuestros socios y colegas, reforzamos el mensaje de que la seguridad es responsabilidad de todos, todos los días”.

La AAA agradece a todos los participantes y socios que contribuyeron al éxito de la Semana de la Seguridad 2025 y reafirma su compromiso de mantener un entorno aeroportuario seguro para todos.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 77 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 15 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 4 de Julio de 2025