Arubaconus hieroglyphus ta un cocolishi di lama endemico.

ORANJESTAD – E cocolishi Conus hieroglyphus, ta un molusco gastropodo marino di e famia Conidae ta un di e tres cocolishi endemico di Aruba. E nomber cu investigadonan local ta uza ta Arubaconus hieroglyphus pero e nomber aki no a haya aceptacion na nivel internacional ainda. Cu otro palabra, ta na Aruba so ta haya e especie aki. E area na unda a haya nan ta na Arashi den awa di lama no mas hundo cu 4 of 6 meter. Nan habitat ta den santo blanco grof den cercania di baranca, coral morto of rifnan di coral. E casca di e cocolishi ta den forma spiral cu ta caba den un punta roos y ta sinti grof cu rijnan di liña. E color ta mustra manera manchanan preto, maron cu blanco. E adultonan por crece te cu 21 milimeter. E cocolishi aki tin un bestia bibo paden di e casca cu por yam’e un ‘slak’.

Mescos cu tur otro especie di e genero Conus, e ta venenoso. Nan tin un saco den nan curpa cu veneno y ora di come nan ta lansa algo manera un harpun largo y flexibel yama djente radular pa verdoof nan presa y come. E bestia ta detecta su presa via señal sensorial. E ta inyecta e presa cu e veneno pa e paralis’e. Despues di come e ta deshaci di loke a resta hunto cu e djente di harpun, y e ta crece un un djiente nobo. Bestianan manera turtuga, secat, chucho, cangreu y kreeft ta come cocolishi.

Desaroyo den infrastructura di turismo ta afecta e populacion y nan habitat. Otro menasa pa nan existencia ta e practica di ‘dredging’. Tambe tin hende cu ta frecuenta e area y ta coy nan, bay cu nan, y asina e bestia ta muri. Como cu e sorto ta asina chikito, hende ta exporta nan pa bende riba mercado internacional cu coleccionistanan di cocolishi.