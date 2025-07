UPDATE: Buskeda di e 4 personanan perdi cu boto riba lama

E buskeda pa e 4 piscado nan cu a sali for di Aruba ribadiasabra 12 di juli, a sigui den ora nan trempan di awemainta. Manera ta conoci, for di diadomingo marduga ta buscando continuamente. Awe e avion Dash 8 di Wardacosta a bolbe busca den ora nan di mainta y atardi te cu anochi, den e parti nort di awa nan di Colombia. E barcodi Marina Real Hulandes, Zr.Ms. Friesland y su helicopter tambe a bolbe contribui den ora nan di mainta y atardi di diaranson 16 di juli. Un avion comercial for di Aruba tambea uni su mes na e buskeda.

Ta importante pa menciona, cu e avion di Wardacosta a logra di saca potret di un salbabida den awa nan nort di Colombia. Te ainda no por confirma na cua embarcacion e salbabida aki ta pertenece na dje. Ta informa famia tur dia tocante e ultimo desaroyo nan.

-FIN-

De zoektocht naar de vier vissers die op zaterdag 12 juli vanuit Aruba zijn vertrokken, is vanochtend vroeg voortgezet. Zoals bekend, wordt er sinds zondagochtend gezocht. Net als gisteren werd de zoektocht vandaag voortgezet in het noordelijke deel van Colombia. Vandaag heeft de Dash-8 vliegtuig ook gedurende de ochtend en middag uren tot zonsondergang mee gedaan aan de zoektocht.

Het schip van de Koninklijke Marine, Zr.Ms. Friesland, en zijn helikopter hebben opnieuw mee gezocht tijdens de ochtend- en middaguren van dinsdag 16 juli. Ook een commercieel vliegtuig vanuit Aruba heeft zich aangesloten bij de zoektocht.

Het is belangrijk om te vermelden dat het kustwachtvliegtuig erin is geslaagd een foto te maken van een reddingsboei in de wateren ten noorden van Colombia. Tot nu toe is nog niet bevestigd bij welk vaartuig deze reddingsboei hoort. De familie wordt dagelijks geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.