Reflexión diamars dia 22 di july 2025.

Un felis dia pa tur nos hendenan.

Hopi bendicion y cu tur nos hendenan por gosa cada dia di tur cos bunita cu nos bon Dios tin pa nos.

No ta difícil pa ta felis, ni ta difícil pa por gosa bo bida lo máximo na bo antoho.

Si nos mira kiko tin den mundo cu por hasi bo contento ! !

Busca un luga keto y trankilo pa bo set bo mes cu un boeki of un radio cu musica relajante.

Pone pan pe pajaritonan bin come y duna bo bo serenata.

Evita stress y amargura y buska hende of cualkier compania agradable.

Biba riba un rust y no biba pura y desordena.

Bo mes por traha bo neishi cu lo ta trese bo trankilidad y hiba bo na un bida largo.

Cambia bo systema di bida y lo bo percura pa realisa con dushi bida ta.

Bai trabou y eherce bo labor manera debe ser.

No laga trabou ta otro origen di stress y ta trese bo stress cas hiba pa e otro miembro nan di cas.