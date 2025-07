Raymond Habibe Nombra Como Gerente di Hotel di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

PALM BEACH, ARUBA – Juli 2025 – Raymond Habibe ta wordo nombra como gerente di hotel di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino. Un empleado di e resort desde inicio na 1995, Raymond ta trece pasion, experiencia unico y duradero na e resort den su rol nobo. Den e posicion aki, Raymond ta encarga cu supervisa e maneho di e operacion di e resort, garantisando servicio optimal y di calidad na e huespednan.

E experiencia di Raymond den hospidalidad a cuminsa cu e apertura di Aruba Marriott Resort, caminda e tabata eherce e funcion di “assistant controller” di e resort, y despues trahando den e mesun funcion na Marriott’s Aruba Ocean Club. Su carrera cu Marriott International den Caribe a sigui desaroya, trahando como Director di Financia na Marriott Curaçao y Renaissance Aruba Resort & Casino. Raymond a dirigi tambe e departmentonan operacional na otro resort na Aruba.

Na 2015, Raymond a bolbe back na su raiz na Aruba Marriott Resort como Director di Financia di e compleho. Den e rol aki, e tabata tin e responsabilidad di maneha e departamento di Financia pa e compleho di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino y e dos Marriott Vacation Clubs: Marriott’s Aruba Ocean Club y Marriott’s Aruba Surf Club.

“Nos ta sinti honra cu Raymond su promocion na e posicion di gerente di hotel durante un periodo transformativo,” segun Raoul Lemmerling, e gerente general di compleho. “2025 ta marca e di 30 aniversario di e resort y ademas e renobacion completo di e 414 cambernan y e futuro mehoramento di Mandara Spa, cu ta cuminsa e luna aki. Raymond tin un bon wowo pa talento y a desaroya diferente empleado den nan rol di supervisor, gerente, y director. Su experiencia personal cu Aruba Marriott y otro hotelnan renombra ta loke lo garantisa su exito continuo. Mi no tin duda cu su liderazgo y dedicacion lo yuda mehora nos resort y satisfaccion di huesped mas ainda”

Raymond tin un ‘bachelor of science degree’ den ingenieria di State University of New York y un ‘Master of Business Administration’ di New York Institute of Technology.