INTEGRO e INTEGRIDAD Dos palabra masha sensibel Un ensayo di Vivienno Frank, Sr.

Ultimamente e palabranan integro e integridad ta wordo uza arbitrariamente y frecuentemente door di politiconan, ciudadanonan y den media. Frasenan manera: “E no ta integro pasobra e no ta papia berdad”, “E no ta integro pasobra e a horta y ta horta”, “E no ta integro pasobra den campaña el a priminti di haci algo y no a cumpli” y mucho mas. E frasenan aki a capta mi atencion, no pa e acusacionnan emiti pa cual mi no tin detaye- of basenan pa duna un opinion, pero pa e palabranan “integro” – cu ta bin di e palabra Latin integer – e “integridad” riba nan mes. E palabra integro den teoria di number (getallenleer) ta nifica numbernan manera, pa ehempel: den e cifra 3⅕ unda 3 ta e integro y ⅕ ta e fraccion. Mi a bay haci un poco huiswerk y a bay bek na mi diccionarionan, pero mucho leu mi no a yega, ya cu pa tur mi ta yega na e conclusion cu na final nan kiermen “completo”, “intacto” of “incoruptibel”. Dos palabra cu ta wordo uza masha den idiomanan moderno ta: integer vitae, den e significacion di un bida limpi di bicionan y e expresion aki ta bini di un ode (poema) di e poeta/filosofo Romano, Horatius: “Integer Vitae scelerisque purus non eget Mauris iaculis neque arco ………” (Un homber limpi di bicio no tin necesidad di speer tampoco boog Moro …… ). Te aki mi no por a haya un splicacion sin ambiguedad y a purba den un otro area.

Den Bijbel:

Integridad ta un concepto di un compromiso constante pa principionan moral y berdad, particularmente na liña cu e normanan di Dios. E ta encera ta e mes un persona den priva cu den publico, cu accionnan cu ta refleha su creencia. Integridad no ta djis un atributo personal sino tambe un refleho di un hende su relacion cu Dios y un guia pa biba husto.

Socrates 470 – 399 AC (den e obra di Plato: Crito):

Pa Socrates, integridad ta fundamentalmente mara na virtud y sabiduria, cu ta rekeri aliniacion entre un hende su creencia, palabranan y accionnan. E ta encera biba autenticamente, guia pa rason y un compromiso cu berdad, hasta ora ta enfrenta presion of risico personal.

Baruch Spinoza 1632 – 1677 DC:

Pa Spinoza, integridad ta fundamentalmente mara na comprondemento y aliniacion di bo mes cu e ordo natural, cu e ta iguala cu Dios of Naturaleza. E ta encera biba di acuerdo cu rason, reconoce bo luga den e red interconecta di existencia, y haci esfuerso pa compronde y actua di acuerdo cu e leynan inherente di naturaleza. E comprondemento aki ta conduci na un estado di bendicion y libertad, na unda uno no ta wordo impulsa pa pasionnan pasahero sino pa e buskeda di conocemento y virtud.

Emmanuel Kant 1724 – 1804 DC (den su obra: Critica dje rason puro):

Integridad ta fundamentalmente tocante actua di acuerdo cu uno su debernan moral, manera dicta pa rason, y mantene e debernan ey consistente sin importa deseonan personal of presionnan externo. E ta encera un compromiso cu principionan moral universal y trato na humanidad, tanto den bo mes como den otronan, como un fin den su mes, nunca djis como un medio. Kant su concepto central ta e Imperativo Categorico, un ley moral universal segun Kant cu ta guia nos accionnan. Esencial e ta declara ta cu uno mester actua solamente segun e principio ey pa medio di cua bo por, na mes momento, kier cu e mester bira un ley universal.

Bertrand Russell 1872 – 1970, su cita:

“Ta parce mi un deshonestidad fundamental, y un traicion fundamental pa integridad intelectual pa adheri na un creencia pasobra bo ta kere cu e ta util y no pasobra bo ta kere cu e ta berdad.”

Stanford Encyclopedia of Philosophy (Stanford University na Stanford, California):

Kico e ta pa ta un persona di integridad? Discurso ordinario tocante integridad ta encera dos intuicion fundamental: prome, cu integridad ta principalmente un relacion formal cu un hende tin cu su mes, of entre partinan of aspecto di su mes; y di dos, cu integridad ta conecta na un manera importante na actua moralmente, cu otro palabra, tin algun limitacion sustantivo of normativo riba kico ta pa actua cu integridad.

Integridad ta un di e terminonan di virtud mas importante y hopi biaha cita. E ta tambe kisas esun mas desconcertante. Por ehempel, mientras cu tin biaha e ta wordo uza practicamente sinonimo di ‘moral,’ nos tambe tin biaha ta distingui actua moralmente for di actua cu integridad. Personanan di integridad por en realidad actua inmoralmente—aunke nan lo no sa cu nan ta actua inmoralmente. Pues un hende por reconoce cu un persona tin integridad aunke e persona ey por tene loke e ta kere, ta principalmente puntonan di bista moral robes.

Mi por asumi cu e editornan di e enciclopedia di Stanford a haci nan tarea optimal y si mi elabora riba e prome ponencia den e prome alinea di Stanford su enciclopedia, mi por conclui por ehempel cu un hende cu tin e mal principio di ta horta den tur oportunidad cu e haya, ta integro na su mes tanten e ta tene su mes na su mal principio; of, un hende cu tin e mal principio di nunca ta papia berdad, ta integro na su mes tanten semper e ta tene su mes na su mal principio y ta gaña; y asina por duna mas ehempel. Pero den un comunidad sano na unda e mal cualidadnan aki no ta wordo tolera, un persona asina un dia cu e wordo gara lo mester carga e consecuencianan.

Si tira un bista n’e seis casonan cu a wordo cita, uno ta mira cu tur ta pone enfasis riba e palabra moral, of palabranan manera: virtud, berdad, un bida husto, rason puro, cumpli cu leynan, etc. cu ta inherente na moral o moralidad, cua ta referi na un sistema di principionan tocante e distincion entre loke ta bon y loke ta malo, of un bon y un mal comportacion. Cu tur esaki, den mi opinion, por yega na e conclusion cu un comunidad cu ta biba den e cuadro di moralidad aki, ta un comunidad cu ta sano y ta crece. Den un comunidad asina e ciudadanonan tin tur derecho di exigi di e miembronan di e Trias Politica, tur empleadonan publico y tur medio publico den tur momento di ta integro y no mester uza e palabranan integro y integridad arbitrariamente.

Finalmente e concepto di integridad o di ta integro ta irevocablemente mara na un principio moral di bida; sea e principio aki ta un principio propio of social; uno ta integro na algo, sea cu e algo aki ta un principio, un moral, un creencia, etc. Pa ta uza e palabranan integro o integridad djis pa uza y sin contenido, ta bashi y no tin sentido.