Marcando un crecemento di 3.7% Aeropuerto di Aruba a surpasa e cifranan di aña 2024 cu 832.901 pasahero den e prome mita di 2025 [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad- Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta informa un aumento fuerte den trafico di pasahero pa e prome mita di 2025, resaltando un tendencia constante di aumento den e candidad di biahero a traves di Aeropuerto di Aruba. Un total di 832.901 pasahero cu ta genera entrada a sali durante e periodo aki, incluyendo 2.329 pasahero di Business General Aviation (BGA) cu a sali via JET-TNCA, e Fixed Base Operator (FBO) opera pa AAA. Esaki ta marca un aumento di 3.7% compara cu e mesun periodo na aña 2024, subrayando e demanda fuerte di turismo di e isla y e rol vital di e aeropuerto den conectividad regional.

Rendimento di mercado

Aeropuerto di Aruba ta sigui sirbi como un gateway clave pa biahamento recreativo den Caribe. E mercado di Norte America ta keda dominante, cu ta conta pa 76% di e trafico total di pasahero di e parti di mercado. Dentro di esey, trafico di Merca a crece cu 1%, mientras cu Canada a registra un aumento impresionante di 12%, indicando crecemento continuo for di e mercado aki. Latino America a demostra un impulso constante, representando 15.8% di e trafico total. Esaki ta cuadra cu e enfoke strategico di AAA riba diversifica su base di mercado mas leu cu Norte America. Caribe Hulandes tambe a registra un crecemento solido aña tras aña cu un cuota di mercado di 4.3%, mientras cu Europa a registra un bahada leve di 1% manteniendo un 4.1% di cuota di mercado contribuyendo na un combinacion regional bon balansa.

Trafico y rendimento operacional

Den e prome mita di 2025, Aeropuerto di Aruba a registra 7.280 movecion di avion comercial, un aumento di 4.0% compara cu 2024. E trafico di pasahero comercial a subi cu 3.7%, mientras cu e factor di carga promedio a subi te na 85.1%, un subida compara cu 84.8% durante 2024.

Capacidad di asiento for di Norte America a crece cu 1.5%, mientras cu Latino America a mira un aumento notabel di 20.1%, fortificando mas ainda e cartera di ruta diversifica di Aeropuerto di Aruba. Movecionnan di Aviacion General na JET-TNCA a suma 738.

Rutanan nobo di aerolinea y actualisacionnan di servicio

Te cu mita di aña 2025, Aeropuerto di Aruba tabata anfitrion di 25 compania di aviacion ofreciendo 45 ruta non-stop pa mas cu 30 destinacion, reenforsando su posicion como un centro regional y reflehando exito continuo den desaroyo di servicio aereo. E pronostico di temporada di winter ta parce prometedor, ya cu e companianan di aviacion ta sigui expande nan servicionan pa e destinacionnan. Aki bou por mira un actualisacionnan di winter confirma te awo:

American Airlines: Awo ta ofrece servicio diario for di Chicago, mehorando e acceso for di Midwest di Merca.

Awo ta ofrece servicio diario for di Chicago, mehorando e acceso for di Midwest di Merca. United Airlines: Operando vuelonan diario for di Houston y Washington D.C. durante simannan halto di winter.

Operando vuelonan diario for di Houston y Washington D.C. durante simannan halto di winter. KLM Royal Dutch Airlines: Aumentando frecuencia na 9 vuelo semanal pa e temporada di winter 2025–2026, fortaleciendo conexion pa Europa via Amsterdam.

Aumentando frecuencia na 9 vuelo semanal pa e temporada di winter 2025–2026, fortaleciendo conexion pa Europa via Amsterdam. LATAM Colombia: Lansando un ruta nobo di temporada for di Bogotá entrante december 2025 pa cumpli cu e demanda creciente for di Latino America.

“Nos ta contento cu e rendimento di aeropuerto durante e prome mita di aña, loke ta confirma e demanda fuerte pa e destinacion y e compromiso di nos partnernan di aerolinea pa aumenta nan rutanan y rednan pa y for di Aruba strategicamente”, asina Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport Authority N.V, a expresa. Arends a continua bisando cu: “Mientras nos ta mira nos dilanti, e team di Aeropuerto di AUA su enfoke ta keda riba e mehoracionnan operacional, dunandoe pasahero un biahe sin problema y sigur, y impulsando crecemento sostenibel a traves di desaroyo di ruta strategico y inversionnan den infrastructura.”

Perspectiva 2025

Mirando pa futuro, e proyeccionnan preliminar basa riba e ultimo analisis ta indica un aumento di 6% den e trafico total di pasahero pa fin di aña 2025, surpasando e pronostico di crecemento fiho original. E perspectiva positivo aki ta destaca e apelacion turistico fuerte di e isla y e impacto di asociacionnan strategico di aerolinea y desaroyo di ruta.

Gateway 2030 & Avancenan di infrastructura

E di dos kwartaal di 2025 a marca un logro significante den e programa di expansion Gateway 2030 di AAA cu e apertura exitoso di e terminal di check-in nobo pa esnan cu ta biaha pa Merca. E facilidad di ultimo generacion aki ta simplifica e proceso di biahe door di elimina e necesidad pa recolecta maleta y control di siguridat secundario, mehorando e experiencia di U.S. pre-clearance.

Mehoracionnan di infrastructura ta keda un prioridad principal:

EGates: A actualisa tur eGates na aeropuerto, loke ta permiti pa procesa e pasahero mas lihe y suave y un fluho mehora pa medio di Migracion.

Rehabilitacion di taxiway: Incluyendo capanan nobo di asfalt y iluminacion incorpora—ta andando bon y ta den proceso pa finalisacion prome cu e temporada di winter.

Tambe ta eleva e experiencia di pasahero a traves di:

E lansamento proximo di tecnologia di Self-Service Bag Drop den e terminal di check-in di Merca pa winter 2025 (november).

Construccion di un Food Truck Forecourt, cu ta bay habri na inicio di aña 2026, ofreciendo e biaheronan y e bishitantenan un espacio den aire liber cu opcionnan di cuminda y bebida.

Cu crecemento constante di trafico, expansion di partnershipnan di aerolinea y progreso continuo riba e proyectonan clave di infrastructura, Aeropuerto di Aruba ta enfoca riba entrega mehoracionnan significativo den tanto capacidad como servicio. Segun AAA ta avansa su strategia di inversion a largo plaso, e aeropuerto ta keda comprometi na mehora conexion, sostene crecemento di turismo sostenibel, y mehora e experiencia di biahe general pa tur pasahero.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 76% ta di Merca y Canada, 16% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 30 di juli, 2025

Aruba Airport Surpasses 2024 Numbers with 832,901 Passengers in First Half of 2025, Marking 3.7% Growth

Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) reports a strong increase in passenger traffic for the first half of 2025, highlighting a steady upward trend in traveler numbers through Aruba’s gateway. A total of 832,901 revenue-generating passengers departed during this period, including 2,329 Business General Aviation (BGA) passengers departing via JET-TNCA, the Fixed Base Operator (FBO) operated by AAA. This marks a 3.7% increase compared to the same period in 2024, underscoring the island’s strong tourism demand and the airport’s vital role in regional connectivity.

Market Performance

Aruba Airport continues to serve as a key gateway for leisure travel in the Caribbean. The North American market remains dominant, accounting for 76% of total passenger traffic of the market share. Within that, U.S. traffic grew by 1%, while Canada posted an impressive 12% increase, indicating continued growth from that segment. Latin America showed steady momentum, representing 15.8% of overall traffic. This aligns with AAA’s strategic focus on diversifying its market base beyond North America. The Dutch Caribbean also recorded solid year-over-year growth with a 4.3% market share, while Europe recorded a slight decrease of 1% holding a 4.1% market share contributing to a well-balanced regional mix.

Traffic and Operational Performance

In the first half of 2025, Aruba Airport recorded 7,280 commercial aircraft movements, a 4.0% increase compared to 2024. Commercial passenger traffic rose by 3.7%, while the average load factor climbed to 85.1%, up from 84.8% in 2024.

Seat capacity from North America grew by 1.5%, while Latin America saw a notable 20.1% increase, further strengthening Aruba Airport’s diversified route portfolio. General Aviation movements at JET-TNCA totaled 738.

New Airline Routes and Service Updates

As of mid-2025, Aruba Airport hosted 25 airlines offering 45 non-stop routes to over 30 destinations, reinforcing its position as a regional hub and reflecting continued success in air service development. The winter season forecast looks promising, as airlines continue to expand their services to the destination. Below are the confirmed winter updates so far:

American Airlines – Now offering daily service from Chicago, enhancing access from the U.S. Midwest.

United Airlines – Operating daily flights from Houston and Washington D.C. during peak winter weeks.

KLM Royal Dutch Airlines – Increasing frequency to 9 weekly flights for the winter 2025–2026 season, strengthening connectivity to Europe via Amsterdam.

LATAM Colombia – Launching a new seasonal route from Bogotá starting December 2025 to meet rising demand from Latin America.

“We are pleased with the airport’s performance during the first half of the year, which confirms the strong demand for the destination and the commitment of our airline partners to strategically grow their routes and networks to and from Aruba,” said Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive at Aruba Airport Authority N.V. “As we look ahead, the AUA Airport team’s focus remains on operational improvements, delivering a seamless and safe passenger journey, and driving sustainable growth through strategic route development and infrastructure investments.”

Outlook 2025

Looking ahead, preliminary projections based on the latest insights indicate a 6% increase in total passenger traffic by year-end 2025, exceeding the original flat growth forecast. This positive outlook highlights the island’s strong tourism appeal and the impact of strategic airline partnerships and route development.

Gateway2030 & Infrastructure Advancements       Â

The second quarter of 2025 marked a significant milestone in AAA’s Gateway 2030 expansion program with the successful opening of the new U.S.-bound Check-In Terminal. This state-of-the-art facility simplifies the travel process by eliminating the need for baggage recheck and secondary security screening, greatly enhancing the U.S. pre-clearance experience.

As travel demand grows, AAA remains proactive in addressing peak-period challenges through enhanced staffing, expanded use of automated passenger processing technologies, and targeted crowd control measures. Among these is the Passenger Flow Control system, introduced in June 2025, which regulates terminal access for U.S.-bound travelers and optimizes flow based on departure times. This system will remain in place throughout the upcoming winter season to support a more efficient and organized passenger experience.

Infrastructure improvements remain a top priority:

EGates : All eGates at the airport have been upgraded, allowing for faster, smoother passenger processing and improved flow through immigration.

: All eGates at the airport have been upgraded, allowing for faster, smoother passenger processing and improved flow through immigration. Taxiway rehabilitation—including new asphalt layers and inset lighting—is well underway and on track for completion ahead of the winter season.

Passenger experience is also being elevated through:

The upcoming launch of Self-Service Bag Drop technology in the U.S. Check-In Terminal by winter 2025 (November).

Construction of a Food Truck Forecourt on the landside area, set to open in early 2026, offering travelers and visitors an open-air space with diverse food and beverage options.

With steady traffic growth, expanding airline partnerships, and continued progress on key infrastructure projects, Aruba Airport is focused on delivering meaningful improvements in both capacity and service. As AAA advances its long-term investment strategy, the airport remains committed to enhancing connectivity, supporting sustainable tourism growth, and improving the overall travel experience for all passengers.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 16% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: July 30, 2025

El Aeropuerto de Aruba superó las cifras de 2024 con 832.901 pasajeros en el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 3,7%

Oranjestad, Aruba – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) reporta un fuerte aumento en el tráfico de pasajeros durante el primer semestre de 2025, lo que destaca una tendencia al alza constante en el número de viajeros que pasan por la puerta de entrada a Aruba. Un total de 832,901 pasajeros generadores de ingresos partieron durante este período, incluyendo 2,329 pasajeros de Aviación General Ejecutiva (BGA) que salieron a través de JET-TNCA, el Operador de Base Fijo (FBO) operado por AAA. Esto representa un aumento del 3.7% en comparación con el mismo período de 2024, lo que subraya la fuerte demanda turística de la isla y el papel vital del aeropuerto en la conectividad regional.

Rendimiento del mercado

El Aeropuerto de Aruba continúa siendo una puerta de entrada clave para los viajes de placer en el Caribe. El mercado norteamericano se mantiene dominante, representando el 76% del tráfico total de pasajeros. En este segmento, el tráfico estadounidense creció con un 1%, mientras que Canadá registró un impresionante aumento del 12%, lo que indica un crecimiento continuo en este segmento. Latinoamérica mostró un impulso constante, representando el 15,8% del tráfico total. Esto se alinea con el enfoque estratégico de AAA de diversificar su base de mercado más allá de Norteamérica. El Caribe Holandés también registró un sólido crecimiento interanual, con una participación de mercado del 4,3%, mientras que Europa registró una ligera disminución del 1%, manteniendo una participación del 4,1%, lo que contribuyó a una combinación regional equilibrada.

Tráfico y rendimiento operativo

En el primer semestre de 2025, el Aeropuerto de Aruba registró 7280 movimientos de aeronaves comerciales, un aumento del 4,0 % en comparación con 2024. El tráfico comercial de pasajeros aumentó un 3,7 %, mientras que el factor de ocupación promedio ascendió al 85,1 %, frente al 84,8 % de 2024.

La capacidad de asientos desde Norteamérica aumentó un 1,5 %, mientras que Latinoamérica experimentó un notable aumento del 20,1 %, lo que fortaleció aún más la diversificada cartera de rutas del Aeropuerto de Aruba. Los movimientos de aviación general en JET-TNCA totalizaron 738.

Nuevas rutas aéreas y actualización de servicios

A mediados de 2025, el Aeropuerto de Aruba acogía a 25 aerolíneas que ofrecían 45 rutas sin escalas a más de 30 destinos, lo que refuerza su posición como centro regional y refleja el éxito continuado en el desarrollo de servicios aéreos. El pronóstico para la temporada de invierno es prometedor, ya que las aerolíneas continúan expandiendo sus servicios al destino. A continuación, se presentan las actualizaciones confirmadas para el invierno hasta la fecha.

American Airlines – Ahora ofrece vuelos diarios desde Chicago, lo que mejora el acceso desde el Medio Oeste de Estados Unidos.

United Airlines – Opera vuelos diarios desde Houston y Washington D.C. durante las semanas pico de invierno.

KLM Royal Dutch Airlines – Aumenta la frecuencia a 9 vuelos semanales para la temporada de invierno 2025-2026, fortaleciendo la conectividad con Europa a través de Ámsterdam.

LATAM Colombia – Lanza una nueva ruta estacional desde Bogotá a partir de diciembre de 2025 para satisfacer la creciente demanda de América Latina.

“Estamos satisfechos con el rendimiento del Aeropuerto durante el primer semestre del año, lo que confirma la fuerte demanda del destino y el compromiso de nuestras aerolíneas asociadas de expandir estratégicamente sus rutas y redes hacia y desde Aruba”, declaró Jo-Anne Arends, Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. “De cara al futuro, el equipo del Aeropuerto de AUA se centra en las mejoras operativas, en ofrecer un viaje seguro y sin contratiempos a los pasajeros, y en impulsar el crecimiento sostenible mediante el desarrollo estratégico de rutas e inversiones en infraestructura”.

Perspectivas para 2025

De cara al futuro, las proyecciones preliminares basadas en los últimos datos indican un aumento del 6% en el tráfico total de pasajeros para finales de 2025, superando la previsión inicial de crecimiento estable. Esta perspectiva positiva destaca el gran atractivo turístico de la isla y el impacto de las alianzas estratégicas con aerolíneas y el desarrollo de rutas.

Gateway2030 y avances infraestructurales Â

El segundo trimestre de 2025 marcó un hito importante en el programa de expansión Gateway 2030 de AAA con la exitosa inauguración de la nueva Terminal de Check-in con destino a EE. UU. Esta instalación de vanguardia simplifica el proceso de viaje al eliminar la necesidad de volver a facturar el equipaje y realizar controles de seguridad secundarios, lo que mejora considerablemente la experiencia de preautorización en EE. UU.

A medida que crece la demanda de viajes, AAA se mantiene proactivo para abordar los desafíos de las horas pico mediante una mayor dotación de personal, un mayor uso de tecnologías automatizadas de procesamiento de pasajeros y medidas específicas de control de multitudes. Entre ellas se encuentra el sistema de Control de Flujo de Pasajeros, implementado en junio de 2025, que regula el acceso a la terminal para los viajeros con destino a EE. UU. y optimiza el flujo según los horarios de salida. Este sistema se mantendrá en funcionamiento durante la próxima temporada de invierno para promover una experiencia de pasajeros más eficiente y organizada.

La mejora de las infraestructuras sigue siendo una prioridad absoluta:

EGates : Se han mejorado todas las puertas electrónicas del aeropuerto, lo que permite un procesamiento más rápido y fluido de los pasajeros y un mejor flujo a través de inmigración.

: Se han mejorado todas las puertas electrónicas del aeropuerto, lo que permite un procesamiento más rápido y fluido de los pasajeros y un mejor flujo a través de inmigración. Pista de rodaje: La rehabilitación de la pista de despegue y aterrizaje -que incluye nuevas capas de asfalto e iluminación interior- está muy avanzada y en vías de completarse antes de la temporada de invierno.

La experiencia de los pasajeros también se mejora a través de:

El próximo lanzamiento de la tecnología de autoservicio de entrega de equipaje en la terminal de Check-In de EE. UU. para el invierno de 2025 (noviembre).

Construcción de un patio para Food Trucks en la zona tierra, cuya inauguración está prevista para principios de 2026, ofreciendo a viajeros y visitantes un espacio al aire libre con diversas opciones de comida y bebida.

Con un crecimiento constante del tráfico, la expansión de las alianzas con aerolíneas y el continuo progreso en proyectos clave de infraestructura, el Aeropuerto de Aruba se centra en lograr mejoras significativas tanto en capacidad como en servicio. A medida que AAA avanza en su estrategia de inversión a largo plazo, el aeropuerto mantiene su compromiso de mejorar la conectividad, impulsar el crecimiento del turismo sostenible y mejorar la experiencia de viaje de todos los pasajeros.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 76 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 16 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 30 de Julio de 2025

