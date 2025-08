Turismo y enseñanza ta uni forsa den un plan educacional culinario Aruba ta cla pa cultiva mas chef local

Posted in

Den un esfuerso conhunto, partidonan a traha hunto pa aloca fondo crea door di Aruba Tourism Authority, pa yega na un acuerdo strategico cu Stichting EPB y Colegio EPI pa stimula educacion culinario na Aruba. Ya ambos scol a produci varios chef exitoso riba nos isla, pero nos mester hopi mas y cu e acuerdo aki, turismo y enseñanza ta traha man den man cu otro pa logra un obhetivo nacional pa bira conoci como un isla di bon cushina!

“No tin niun chef internacional cu lo por prepara un bon panbati of keshi yena manera nos so por. Nos tin e maya, nos tin e smaak corecto y tin e zjeito crioyo, pasobra despues di nos, ta nos mes”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority a duna di conoce diamars mainta na ocasion di firmamento di e acuerdo strategico aki. Sinta banda di e ministernan di enseñansa y di turismo, a enfatiza riba e importancia pa turismo y enseñanza traha hunto pa logra metanan grandi pa henter nos industria turistico y asina tambe, pa henter nos economia!

Ta ora awo pa Aruba enfoca den mas educacion culinario bou di e siguiente generacion di chefnan y unda miho pa reclutanan cu ta entre e studiantenan. Algun di nan, sea di EPB of EPI, lo ta e siguiente chef ehecutivo den nos hotelnan y restaurantnan di mas renombra riba nos isla.

Pero pa yega ey mester inverti y crea e oportunidad di estudio, di desaroyo, di por dispone di herment, ekipo, conocemento, experiencia y hasta oportunidad pa core stage y gana experiencia den hotel y restaurant. Y mas cu tur cos, cuminsa inculca e arte culinario y den preserva nos custumbernan y recetanan crioyo for di trempan den estudio di nos hobennan.

Oficina di Turismo (A.T.A.) anualmente tin un agenda basta ocupa di eventonan y programanan dedica na studiantenan. No di awo, sino di algun aña caba ta existi colaboracion y partnership entre A.T.A. y Stichting EPB y Colegio EPI. Pero no cu nan so, sino tambe ta aporta na programanan educativo y eventonan hunto cu St. Paulus School, Universidad di Aruba, EduCampus, SKOA y hasta cu IPA.

Un di e eventonan culinario mas exitoso e ultimo añanan ta “autentico”, crea y organisa pa A.T.A. Eyden por ehempel A.T.A. ta percura pa studiantenan di e unidad “Hospitalidad & Turismo” ta boluntario den e evento pa nan gana experencia den e retonan den bida real durante eventonan culinario y topa caracara cu tur aspecto di “customer service” anto memey di un massa di publico. No esey so, ta uza e studiantenan culinario como asistentenan pa e chefnan participando. E aña aki lo permiti nan cushina itemnan riba e menu y bende cu publico for di nan booth, claro bou supervision di instructornan.

Aruba ta depende riba un solo pilar economico na e momentonan aki y esey ta turismo. Aruba Tourism Authority tin e rol como e helicopter view pa henter nos economia, mester percura pa un desaroyo duradero unda no solamente ta percura pa e demanda pa bin Aruba tey pero tambe pa asina e turista ta aki, e tin un experiencia sin igual. Aruba ta conoci pa su beachnan blanco, siguridad, amabilidad y limpiesa. Pero aki ta caminda cu pronto mester añadi un punto mas cu e turista lo uza pa scoge pa bishita nos isla….nos cushina. E ta na final di dia, un di e aspectonan cu e huesped ta fasta mas riba dje.

Pa hopi aña a depende di chefnan internacional pa ocupa e funcionnan di mas halto den nos hotelnan y restaurantnan. Pero e ultimo decada aki sigur, ta nota cambio. E chefnan mas popular di Aruba awendia ta Rubiano y miho ainda, tin cu a sali for di EPI cu awe ta doño di nan mesun restaurant y ta masha exitoso tambe! Esey sin duda ta un inspiracion pa sigui inverti den e tipo di colaboracionnan asina pa pronto, den algun aña, produci mas chef local, bon prepara, studia y cu experiencia pa prepara e platonan mas exkisito, pa atrae e turista pa no solamente bin kima den solo banda di lama, pero tambe pa bin come bariga yen pasobra cuminda na Aruba ta dushi.

Cu e “Culinary Education Plan 2025”, Aruba Tourism Authority, Stichting EPB y Colegio EPI ta uni den un esfuerso nacional, den desaroya un mercado laboral, diversifica nos turismo y empodera hobennan pa asumi rolnan prominente den futuro. Ta alinea e demanda cu e sector turistico tin, banda di e plannan educacional pa sigura cu ta sigui cultiva talentonan cu Aruba tin mester pa por sigui crece y desaroya nos turismo.