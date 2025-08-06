Atleta Rob Timmermans ta cla pa participa na “The World Games Chengdu 2025”

Atleta di Karate Kumite Rob Timmermans cu ultimo a logra gana un medaya di brons na e Weganan Panamericano Santiago2023 den e categoria +84kg, ta cla pa participa na e evento mas grandi y importante di su deporte. Karate ta forma parti di e “The World Games” cu ta reconoci door di e Comite Olimpico Internacional y igual cu Weganan Olimpico, ta haci nan weganan cada 4 aña. Rob a logra clasifica pa e edicion di Chengdu2025 y lo bataya contra e mihornan di mundo. Nos ta desea Rob hopi exito! #TEAMARU