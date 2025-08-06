Posted in INCIDENTE Na Hooiberg un dama cu ta riba rolstoel a cay fractura su pia 09:22 August 6, 2025 Leave a comment Diaranson mainta a drenta informe di cu un dama riba rolstoel lo a cay y a fractura su pia na un cas na Hooiberg, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital. Related Articles [VIDEO] Departamento di Recherche Oranjestad cu 3 detencion den caso di maltrato di e turista Canades. Pa kita bista fey caminda a bay dal auto staciona den Maracastraat, anto cu auto fia sin permiso di e doño Na Boroncana un homber a ranca dama sak’e fey auto bente abao maltrat’e y bay cu e yiu di e dama den e Honda CRV preto A9103 Tata a pidi polis pa bin atende cu su yiu menor di edad, pero e yiu a lanta contra polis y nan a detene!