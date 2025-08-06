 Posted in INCIDENTE

Na Hooiberg un dama cu ta riba rolstoel a cay fractura su pia

09:22  August 6, 2025  Leave a comment

Diaranson mainta a drenta informe di cu un dama riba rolstoel lo a cay y a fractura su pia na un cas na Hooiberg, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.

