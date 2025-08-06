 Posted in INCIDENTE

Polis a bay Santa Martha pa un caso di ladronicia, no a haya e ladronnan pero si a confisca un auto

12:14  August 6, 2025  Leave a comment

Diamars merdia a drenta informe di un caso di ladronia tumando lugar na Santa Martha, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan no a encontra cu e ladronnan pero si a haya un auto na e sitio y a confisca esaki.

