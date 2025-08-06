Posted in INCIDENTE Polis a bay Santa Martha pa un caso di ladronicia, no a haya e ladronnan pero si a confisca un auto 12:14 August 6, 2025 Leave a comment Diamars merdia a drenta informe di un caso di ladronia tumando lugar na Santa Martha, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan no a encontra cu e ladronnan pero si a haya un auto na e sitio y a confisca esaki. Related Articles POLIS SACANDO UN MAN PA UN FAMIA Chauffeur bebi a comporta y polis a tene consideracion cun’e! Jaloezie a pone homber maltrata y menasa su pareha na Pavia GINO GEERMAN CAMPEON TORNEO JANI BROKKE BOLA 8 60+!