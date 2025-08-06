[VIDEO] Accidente cu un ciclista levemente herida na rotonde Ponton

Diaranson atardi laat a drenta informe di un accidente cu un hende levemente herida na e rotonde Ponton, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un bicicleta electrico y un auto unda e bicicleta y e auto a dal na banda di otro riba e rotonde. Debi na e impacto e ciclista femenino a dal abao y a resulta herida mientras e auto mes a haya un rasca cu un golpi chikito na banda di e porta banda drechi. Na yegada di e ambulans nan a atende e ciclista na e sitio mes.