Reflexión Diahuebs dia 7 di Augustus 2025.

Un felis dia pa tur nos hendenan, sperando cu tur lo ta gosando di un perfecto salud.
Tur dia ta un bunita día tanten nos por disfruta di un sabroso kofie mainta y nos por gradici nos bon Dios pa tur loke e ta regala nos.
Si nos mira kiko Jesús a hasi pa libra nos di pika, nos mester ta hopi agradecido na nos Dios.
Nos por a mira kiko ta un celular den bida diario awendia.
Kiko muchanan na edad hoben ta hasi paso a kita e telefon di nan.
Cuanto accidente mortal causa pa ta papia na e telefon.
Cuanto problema entre parehanan.
Aki poco anja mas hoben cu problema di oído y di bista.
Pa no papia mes di trastorno mental y tur sorto di defectonan.
Kiko ta pasando cu nos mundo moderno ??