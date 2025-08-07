Update di e persona haya sin bida na un adres na Ponton ta trata di un colombiano di 25 aña di edad!

Diaranson mey anochi a drenta informe di cu a haya un persona hoben di apenas 25 aña di edad cu no ta duna señal di bida, mesora a avisa autoridad di e caso aki pa mira si enberdad por ta trata aki di un crimen. Na yegada di polis y ambulans a pidi presencia di un dokter pa descarta cu aki ta trata di un crimen. Na yegada di e dokter a bin constata cu e hoben di 25 aña aki a fayece di un morto natural y a descarta criminalidad. Na famianan di e fayecido ta bay nos y cuerpo policial tambe nos mas sincero palabranan di condolencia.