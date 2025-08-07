 Posted in INCIDENTE

Update di e persona haya sin bida na un adres na Ponton ta trata di un colombiano di 25 aña di edad!

09:00  August 7, 2025  Leave a comment

Diaranson mey anochi a drenta informe di cu a haya un persona hoben di apenas 25 aña di edad cu no ta duna señal di bida, mesora a avisa autoridad di e caso aki pa mira si enberdad por ta trata aki di un crimen. Na yegada di polis y ambulans a pidi presencia di un dokter pa descarta cu aki ta trata di un crimen. Na yegada di e dokter a bin constata cu e hoben di 25 aña aki a fayece di un morto natural y a descarta criminalidad. Na famianan di e fayecido ta bay nos y cuerpo policial tambe nos mas sincero palabranan di condolencia.

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *