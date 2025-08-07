𝗔𝘄𝗲 𝘁𝗮 𝗲 𝗱𝗶𝗮! Bo ta cla pa AUTO NIGHTS awe nochi for di 𝟲𝗽𝗺 𝘁𝗲 𝗰𝘂 𝟵𝗽𝗺.

Join nos na Garage Centraal, 𝗔𝗪𝗘 pa nos 𝒔𝒉𝒐𝒑𝒑𝒊𝒏𝒈 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕. Tur banco lo ta presente pa yudabo cu prestamo di e auto di bo soño den nos showroom.
Awe, Diahuebs, 7 di Augustus
6PM – 9PM
Tur banco lo ta presente
Nos marcanan den stock: Hyundai, VW, Isuzu, GAC, Leapmotor y Riddara
Garage Centraal Showroom
No lubida bo documentonan pa financiamento:
ID/Rijbewijs,
2 of 4 Payslips
Carta di Trabou
Carta di Censo of Recibo di Utilidad
Pasa pa haya mas informacion y cuminsa cu e proceso pa cumpra bo auto nobo — nos team ta warda’bo awe nochi!