Hefe di Registro Civil y Censo ta anuncia lo siguiente:

Peticionnan pa (re-)inscribi den Registro di poblacion a conoce un subida drastico. Pa e producto aki Censo a yega su capacidad maximo.
Ademas di e subida drastico e siguiente factornan ta causa un problema, perhudicando otro clientenan di haya un cita:
- Clientenan cu NO tin nan permiso y/of otro documentonan na ordo ainda ta blokia citanan y NO ta cancela esaki;
- Clientenan cu a wordo inscribi caba (por ehemplo via digital loket) NO ta cancela nan cita;
- Diferente otro persona, consultancy etc. ta haci cita pa cliente fictisio.
Censo lo keda haci su maximo esfuerso pa controla esakinan y anula esaki di e lista di cita, pa asina por habri cita pa clientenan cu si por of mester inscribi. E ta costa Censo trabounan innecesario pa motibo di conductanan indesea.
Pa es motibo ta pidi cooperacion pa lo siguiente:
- NO haci cita te ora bo permiso ta cla y bo documentonan ta na ordo;
- Cancela bo cita na tempo si acaso bo a keda cla cu bo inscripcion. Bo por cancela bo cita via e link cu bo a haya dia bo a haci e cita.