 Posted in INCIDENTE

Hefe di Registro Civil y Censo ta anuncia lo siguiente:

10:57  August 7, 2025  Leave a comment

Peticionnan pa (re-)inscribi den Registro di poblacion a conoce un subida drastico. Pa e producto aki Censo a yega su capacidad maximo.

 

Ademas di e subida drastico e siguiente factornan ta causa un problema, perhudicando otro clientenan di haya un cita:

  1. Clientenan cu NO tin nan permiso y/of otro documentonan na ordo ainda ta blokia citanan y NO ta cancela esaki;
  2. Clientenan cu a wordo inscribi caba (por ehemplo via digital loket) NO ta cancela nan cita;
  3. Diferente otro persona, consultancy etc. ta haci cita pa cliente fictisio.

 

Censo lo keda haci su maximo esfuerso pa controla esakinan y anula esaki di e lista di cita, pa asina por habri cita pa clientenan cu si por of mester inscribi. E ta costa Censo trabounan innecesario pa motibo di conductanan indesea.

 

Pa es motibo ta pidi cooperacion pa lo siguiente:

  1. NO haci cita te ora bo permiso ta cla y bo documentonan ta na ordo;
  2. Cancela bo cita na tempo si acaso bo a keda cla cu bo inscripcion. Bo por cancela bo cita via e link cu bo a haya dia bo a haci e cita.

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *